Bad Rappenau. (end) "Aus baulicher Sicht gibt es keine Bedenken", konstatierte lapidar Julius Hermann vom städtischen Hochbauamt. Gemeint war der Neubau der Asylbewerberunterkunft in der Dr.-Gerhard-Pusch-Straße.

Auf dem freien Grundstück zwischen Friedhof und Waldstadion wird zur Unterbringung von bis zu 40 Flüchtlingen eine Containeranlage mit 18 Zimmern, Küchen-, Sanitär und Gemeinschaftsräumen erstellt.

Der Gemeinderat hatte dem Vorhaben bereits zugestimmt, jetzt nahmen die Mitglieder des Technischen Ausschusses die konkreten Baupläne zur Kenntnis. Es ist die erste Baumaßnahme, die in der Kurstadt für die Asylbewerber realisiert wird. Bislang konnten die zugewiesenen Flüchtlinge in leer stehenden oder angemieteten Wohnungen untergebracht werden.

Diskussionsbedarf gab es allerdings wegen der unmittelbaren Nähe zum Friedhof - die Asylbewerberunterkunft steht fünf Meter von der Grenze zum Gottesacker entfernt. Auch soll sich laut Bauplanung die Containeranlage zur gegenüberliegenden Seite öffnen, damit die Flüchtlinge nicht permanent den Friedhof vor Augen haben. Um die Unterkunft soll auch ein Zaun gezogen werden, hieß es in der Sitzung. Und müsste die Wohncontaineranlage wegen weiterer Flüchtlingszuweisungen erweitert werden, wäre das ohne erneuten Bauantrag nicht möglich, erklärte Julius Hermann auf Anfrage.

Ohnehin ist das kein städtisches Vorhaben; Bauträger (und Finanzier) ist der Landkreis - die Kurstadt stellt lediglich das Grundstück zur Verfügung. Klaus Hocher (CDU) plädierte in diesem Zusammenhang auf "sozialverträgliche Standorte" und hielt darüber hinaus für die Kurstadt kleinere Einheiten für die Unterbringung der Asylbewerber für sinnvoll. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Neubau für die Flüchtlinge durchgewunken.

Hintergrund: 164 Flüchtlinge müssen bis zum Jahreswechsel bzw. Frühjahr in der Kurstadt zusätzlich untergebracht werden. Mit den bereits hier lebenden 58 Asylbewerbern sind es dann 222. Im Raum steht der Bau einer weiteren Containeranlage in der Raiffeisenstraße zwischen der neuen KRZ-Tankstelle und der Discothek "Malinki". Hier soll es Platz für 35 Asylbewerber geben. Büroräume werden in einem vorhandenen Gewerbeobjekt in der Kirchhausener Straße 44 in Bonfeld umgebaut, darin sollen künftig 40 Personen Platz haben.

Die beiden oberen Stockwerke eines seit Jahren leer stehenden Wohn- und Geschäftshauses in der Straße "Hinter dem Schloss 4" werden ebenfalls umgebaut, um Platz für 29 Asylbewerber zu schaffen. Ein leer stehendes Zweifamilienhaus im Zimmerhof in der Sonnenstraße 2 wird ebenfalls umgebaut, hier sollen 20 Personen vorläufig unterkommen.

Verhandlungen laufen mit dem Eigentümer des Fitnessstudios Am Schafbaum 1. Hier steht noch nicht fest, wie viele Flüchtlinge untergebracht werden können.