Helmstadt-Flinsbach. (kel) Das Genehmigungsverfahren für den Neubau der Flinsbacher Heiss-Mühle kann sich bis Anfang nächsten Jahres hinziehen. Weil eine Vielzahl von Fachbehörden, vom Brandschutzbeauftragten über die Gewerbeaufsicht bis zum Wasserschutzamt, ihre Stellungnahmen abzugeben haben, rechnet Ralf Schmidt, Leiter des Baurechtsamts des Rhein-Neckar-Kreises, mit keiner schnellen Entscheidung über das Projekt. "Wir haben bei einigen Behörden weitere Unterlagen angefordert", erklärte er zum Stand der Dinge auf RNZ-Anfrage. Dabei geht es vor allem um den Emissionsschutz, der offenbar eine intensive Prüfung fordert.

Nach dem Brand vom August 2012, der das Produktionsgebäude des Mühlenbetriebs komplett zerstörte, will das Unternehmen jetzt einen Neubau etwa 40 Meter nördlich des bisherigen Standorts errichten. Der am 1. Juli eingereichte Bauantrag sieht einen 33 Meter hohen Komplex vor, der neben dem Mahlwerk auch die bislang getrennten Silos aufnehmen soll. Widerstand gibt es von Anwohnern, die sich gegen Lärm- und Staubbelastungen durch den Rund-um-die-Uhr-Betrieb wehren. Auf Skepsis stößt auch die Optik des Mühlenturms, der als größtes Bauwerk im 550-Seelen-Dorf die Dachlandschaft weit überrage und das Ortsbild negativ beeinträchtige.

Nicht zu Wort kommt im offiziellen Anhörungsverfahren der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, staatlich anerkannter Dachverband für Natur- und Umweltschutz mit 34 Mitgliedsvereinen. Das wurmt Klaus Ihlenfeld, stellvertretender Sprecher des Verbands, gewaltig. Ein "derartig kolossale Bebauung", wie sie die geplante Mühle in Flinsbach darstelle, lasse sich nicht über einen simplen Bauantrag abhandeln, sondern benötige eigentlich eine Änderung des Flächennutzungs- oder zumindest des Bebauungsplans - und dann wären die organisierten Naturschützer auch mit im Boot. Dass jetzt ein Bauantrag ohne öffentliche Beteiligung nichtstaatlicher Stellen reichen soll, ist für Ihlenfeld "ein dicker Hund" - aber kein Grund, zurück zu stecken. Mit einer Stellungnahme hat sich jetzt Ihlenfeld außerhalb des förmlichen Protokolls zu Wort gemeldet und massive Bedenken gegen das Projekt angemeldet, dessen Dimensionen laut Ihlenfeld "das Erscheinungsbild des aus niedriger Bausubstanz gehaltenen und landschaftstypisch geformten Ortes empfindlich und nachhaltig stören". "Völlig undenkbar" sei, dass die neue Produktionsstätte auf einem Areal errichtet werde, die bislang als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen sei und auch nicht mit den Maßgaben des Flächennutzungsplans und des Landschaftsrahmenplans und schon gar nicht mit den Zielsetzungen des Naturparks Neckartal-Odenwald zu vereinbaren sei. Ein derartiges Werk inklusive des zu erwartenden Verkehrsaufkommens gehört für Ihlenfeld wegen seines "industriebetrieblichen Charakters" in ein Gewerbegebiet, eventuell sogar in ein Industriegebiet. Als Standortalternative seien deshalb beispielsweise die früheren MWH-Flächen am Helmstadter Ortsrand zu prüfen, empfiehlt der LNV-Sprecher.

Ihlenfeld hat seine Einwände an das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz adressiert, das im Zuge der Anhörung in die Entscheidungsfindung einbezogen ist. Bereits im Juli positiv beschieden wurde der Bauantrag von der Gemeinde Helmstadt-Bargen nach vorangegangenen Abstimmungen in Ortschafts- und Gemeinderat. Aus den bisher beim Kreis eingegangenen Stellungnahmen lasse sich "noch keine Tendenz" für den Schlussbescheid ablesen, verdeutlichte Amtsleiter Ralf Schmidt.