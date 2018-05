Neidenstein. (bju) Gleich zwei Mal entführte die Fachbeamtin für Finanzen, Martina Kuk, in die nicht immer einfach zu verstehende Welt der kommunalen Zahlen. Sowohl der Jahresbericht 2012 als auch der Finanzbericht zum aktuellen Haushaltsverlauf standen auf der Tagesordnung des Gemeinderats. "Wir sind letztes Jahr mit einem blauen Auge davon kommen", so das Fazit der Kämmerin zu dem "unrühmlichen Jahr", die dazu riet, "2012 schnell abzuhaken." Hoher Schuldendienst, viele Investitionen sowie hohe Gewerbesteuereinnahmen von 2008 bis 2010 und die daraus resultierenden geringen Zuweisungen in den Jahren darauf, hätten zum finanziellen Tiefpunkt geführt. "Mit Müh und Not sind wir um einen Fehlbetrag herumgekommen", verkündete Kuk. Den Verwaltungshaushalt habe man mit 3,38 Millionen Euro abgeschlossen und liege somit rund 96.300 Euro über dem Planansatz. Grund sei die enge Kalkulation gewesen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen. "Die sinkenden Schlüsselzuweisungen aufgrund des guten Gewerbesteuerjahrs 2010 konnten nicht kompensiert werden."

Neben den schlechten Gewerbesteuereinnahmen von 366.000 Euro bei einer Planung von 500.000 Euro sei aber auch der Erlös aus dem Holzverkauf im Positiven erwähnenswert. Mehreinnahmen von 55.000 Euro gegenüber dem Planansatz könnten sich sehen lassen. "Die Negativzuführung fiel besser aus als geplant, beträgt aber immer noch 107.000 Euro." Im Vermögenshaushalt schließe die Jahresrechnung mit 515.000 Euro ab.

"Die Hallensanierung und der gemeindliche Zuschuss zum Landessanierungsprogramm bilden die größten Ausgaben. Insgesamt beträgt die Summe der Investitionen 409.000 Euro", ergänzte Kuk. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 lag die Summe bei 1,85 Millionen. Überschaubar sei der Blick in die Rücklagentruhe, in der sich 622 Euro befinden. Beim Schuldenstand von 1334 Euro pro Einwohner, insgesamt also fast 2,46 Millionen Euro, liege das Burgdorf weiterhin deutlich über den Durchschnittszahlen (Baden-Württemberg: 635 Euro). Dennoch war man sich im Gremium und der Verwaltung einig, dass die Infrastruktur und die Lebensqualität in der Gemeinde durch die vielen Investitionen gewonnen hätten. "Wir haben vorzeigbare Gegenwerte", zeigte man sich zuversichtlich.

Und auch die Kämmerin sieht schon wieder Licht am Ende des Tunnels und prognostizierte für das Jahr 2013 eine positive Jahresrechnung. Das sei aus dem aktuellen Dreivierteljahresbericht erkennbar, "der keine großen Ausreißer aufweist". So seien zum Beispiel die geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 400.000 Euro bereits erreicht. "Momentan kann man die Entwicklung der Zahlen für das Jahr 2013 entspannt beobachten und hoffen, dass das letzte Quartal keine bösen Überraschungen parat hält", blickte die "Herrin der Zahlen" vorsichtig, aber leicht optimistisch in die Zukunft.