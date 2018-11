Von Detlef Brötzmann

Sulzfeld. (db) Ein angenommener Brand in einer Lagerhalle und die Rettung verletzter Personen in einem Kunststoff verarbeitenden Unternehmen in der Ravensburggemeinde bildeten das Szenario der Jahreshauptübung der Wehren aus Sulzfeld und Zaisenhausen unter Mitwirkung des DRK-Ortsverbandes Sulzfeld. Zahlreiche Schaulustige und geladene Gäste verfolgten das Geschehen in der Karl-Fischer-Straße.

Mag es für die Zuschauer vielleicht nicht besonders spektakulär ausgesehen haben, weil ein Einblick in die Halle versperrt blieb und die Flammen fehlten, so hätte es im Ernstfall ein dramatischer Einsatz mit bedrohlichen Folgen sein können.

Das Szenario: Ein Staplerfahrer bleibt aus Unachtsamkeit an einem Regal hängen. Zwei Mitarbeiter werden unter der Ladung und von Teilen aus dem Regal verschüttet. Der Fahrer erleidet einen Schock. Ein Mitarbeiter der nahen Fertigung alarmiert über 112 die Feuerwehrleitstelle. Wenige Minuten danach trifft um 19.13 Uhr das Löschgruppenfahrzeug LF 16 am Unglücksort ein.

Noch wissen die Einsatzkräfte nicht genau, was auf sie zu kommt. Sie haben nur die Meldung "Brand, zwei Menschenleben in akuter Gefahr". Während sich der Gruppenführer ein Bild über die Situation verschafft, werden routinemäßig Schläuche ausgerollt. Der erste Trupp betritt mit Atemschutzgeräten die Lagerhalle. Die Situation ist gespenstisch. Ausgelaufenes Hydrauliköl hat sich am heißen Motor des Staplers entzündet, das Regal steht hell in Flammen, die Halle ist verraucht.

Die Bergung der Verletzten hat jetzt Priorität - jede Sekunde zählt. Die Verstärkung aus Zaisenhausen befindet sich inzwischen auf dem Weg zum Unglücksort. Doch dann passiert etwas, was das Übungsdrehbuch nicht vorgesehen hat. Die Kollegen melden "Anfahrt verzögert sich"! Sie stehen mit Blaulicht und Signalhorn vor der geschlossenen Schranke des Bahnübergangs.

Atemschutzgeräteträger suchen derweil im Dunkeln das Halleninnere ab. Der Brand breitet sich auf das Kunststoffgranulat aus. Ein Feuerwehrmann meldete die Aufschrift eines Sackes und die Gefahrgutnummer an die Einsatzleitung. Kommandant Torsten Kern alarmiert den Stützpunk Bretten und fordert aufgrund der Lage weitere Atemschutzflaschen an.

19.35 Uhr: Alle vermissten Personen sind geborgen und an das DRK übergeben. Doch die Lage spitzt sich zu. Das Hallendach brennt. Der Löschtrupp muss raus. Jetzt kann nur noch von außen gelöscht werden. Durch den aus Westen kommenden Wind besteht die Gefahr, dass der Brand auf das Nachbargebäude übergreift. Zudem zieht starker Rauch in den Ort. Die Polizei wird aktiv und warnt die Bevölkerung mit Lautsprecherdurchsagen.

Auch die Bürgermeisterin wird an den Brandort beordert. Müssten jetzt Teile der Bevölkerung evakuiert werden, ist es ihre Aufgabe für eine Unterbringung in Hallen oder Schulen zu sorgen. Kontaminiertes Löschwasser wird gemeldet. Jetzt geht ein Alarm an das Klärwerk. Es muss Schieber schließen und die giftige Fracht in ein gesondertes Becken umleiten. Zudem bricht ein Feuerwehrmann unter Atemschutz zusammen, weil sein Kreislauf zusammenbricht.

Doch das war planmäßig nach Übungsdrehbuch vorgesehen. Hier muss das Bergen und Abnehmen der Atemschutzausrüstung am ohnmächtigen Kollegen geübt werden. Gut nur, dass jetzt keine realen Bedingungen herrschen, wo in einer brennenden und verrauchten Halle gehandelt werden muss.

19.50 Uhr: Der Löschgruppenführer meldet "Feuer schwarz". Die Übung ist erfolgreich beendet.