Sinsheim. (mw) Eine handgreifliche Auseinandersetzung in der Nacht vom Rosenmontag zum Faschingsdienstag in einem Dorfgasthaus im Februar des Jahres beschäftigt das Amtsgericht Sinsheim.

Angeklagt ist ein verheirateter Familienvater wegen gefährlicher Körperverletzung. Er arbeitet als Angestellter in der Gaststätte des Vaters, die in der Nähe des Tatorts liegt. Opfer ist ein 45-jähriger Fernmeldetechniker aus einer Nachbargemeinde, der die Faschingsveranstaltung im Gasthaus besuchte und nach Mitternacht vom Angeklagten mit Faustschlägen an den Kopf traktiert wurde. Täter und Opfer krachten auf einen Tisch, der zusammenbrach, landeten auf dem Boden. Dort würgte der Beschuldigte das Opfer mit beiden Händen so heftig, dass der Kontrahent eine Woche krank geschrieben war. Neben Kieferprellung und Schwellungen am Hals sowie ausgeschlagenen Zähnen, litt er unter starken Sprechproblemen wegen des gequetschten Kehlkopfes.

Der Angeklagte sagte aus, dass er ins Gasthaus geeilt war, weil er alarmiert worden war, dass sein Vater im Nachbargasthaus nach einer Schlägerei neben dem Tresen auf dem Boden liege. Er habe dort einem Mann, den er für den Täter hielt, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. An das Geschehen danach fehle ihm die die Erinnerung.

Zwölf Zeugen sollten Licht in das Dunkel der Vorgänge bringen. Ein Teil von ihnen trug wenig zur Klärung des Tatverlaufs bei. Ein Polizeizeuge, der die Faschingsveranstaltung außer Dienst besucht hatte, schilderte die Rangelei im Nebenraum, sah einen Mann mit einem zweiten im Schwitzkasten zu Boden gehen. Die Freundin des Opfers bestätigte die Tätschelei vom Vater des Täters an weibliche Gästen. Auch sie sei "begrabscht" worden. Das hatte ihren Freund (das Opfer) dazu bewogen, den betrunkenen Senior und Vater des Täters aufzufordern, das "Begrabschen" der Frauen zu unterlassen. Den Täter beschrieb sie als "betrunken. Er stand nicht mehr sicher." Sie beobachtet, dass ihr Freund vom Angeklagten am Boden massiv gewürgt wurde. Wie lange das Würgen dauerte, konnte sie nicht sagen.

Die Würgeaktion beobachtet hatte auch eine ältere Zeugin. Sie hatte den Mann "mit roter Kappe" am Boden und mit den Händen am Hals des Opfers beobachtet. Eine weitere Zeugin sagte aus, dass der Vater des Täters, weil er "sturzbetrunken" gewesen sei, umgefallen war. Er habe sich schon "seit einer Stunde am Pfosten festgeklammert."

Überhaupt nichts gesehen haben will ein weiterer Zeuge, der nach eigenen Aussagen "zu viel getrunken hat." Er habe weder einen Streit am Tresen mitbekommen, wisse "nichts vom Gerangel" und habe den "Mann mit roter Kappe" nicht gesehen.

Der Vater des Angeklagten (69) gab an an "mindestens zehn Whiskey" getrunken zu haben. Ein Unbekannter sei zu ihm gekommen, habe sich beschwert, dass er seine Frau beleidigt habe. Den habe er weggeschoben. Der Mann sei noch einmal zurück gekommen. Wer ihn dann mit Faustschlag zu Boden streckte, kann er nicht sagen. "Ich konnte ihn nicht erkennen."

Der Prozess wird mit am Dienstag, 12. November (8.30 Uhr) im Amtsgericht Sinsheim fortgesetzt.