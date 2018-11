Kirchardt. (isi) In welcher Form das Stuhl- und Gerätelager an die Festhalle angebaut werden soll, war jetzt Thema im Gemeinderat. Nötig ist das rund elf mal sieben Meter große Häuschen, weil in der Festhalle kein Platz für Stühle oder Tischtennisplatten mehr ist. Diese verstellen momentan die Fluchtwege, deshalb muss die Gemeinde hier etwas ändern. Der Architekt ging in seiner Kostenberechnung von rund 65.000 Euro aus, was der Anbau kosten solle. So war es auch beschlossen worden. Dieses Geld ist auch im diesjährigen Haushalt eingeplant.

Leider verteuert sich das ganze nun, wie Bauamtsleiter Michael Baumgartner in der Sitzung mitgeteilt hat, denn die Ausschreibungen fielen höher aus und liegen damit um 12.000 Euro über der Kostenberechnung. Die überplanmäßige Ausgabe macht nun eine Zustimmung des Gemeinderats nötig. Doch die blieb erst einmal aus.

Gemeinderat Josef Kaya regte an, das Stuhllager in Ständerbauweise von einem Zimmermann erstellen zu lassen, das sei wesentlich günstiger. Auch Ratsmitglied Eduard Steigerwald meinte: "Das ist ein Haufen Geld für einen Schuppen." Elke Betz wies darauf hin, dass ein massiver Anbau sicher länger halte als eine Holzkonstruktion, was die höheren Kosten rechtfertige. Ihr Fraktionskollege Jürgen Czemmel brachte es auf den Punkt: "Wir müssen uns entscheiden, wollen wir massiv bauen oder in Ständerbauweise."

Schließlich regte Werner Fröhlich an, noch einmal in Ruhe über den rund 80 Quadratmeter großen Anbau nachzudenken und stellte daher den Antrag, eine Abstimmung zu vertagen. Bis zur nächsten Sitzung soll die Verwaltung Angebote für einen Anbau in Holzständer-Bauweise einholen. Bürgermeister Gerd Kreiter rechnete noch vor, dass die Gemeinde nach dem Vorsteuerabzug 75.000 Euro inklusive Architektenrechnung bezahlen muss, also insgesamt 10.000 Euro mehr als bisher im Haushalt eingeplant sind.