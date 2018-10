Sinsheim. (q) Auch die südliche Gartenstadt der Kraichgau-Metropole heizt künftig umweltfreundlich. Bei anhalternd wenig winterlichen Temperaturen beginnt im März der weitere Fernwärmeausbau. Wenn also das milde Winterwetter so bleibt, dann geht es schon ab Montag, 3. März, dem Rosenmontag los: Das Sinsheimer Fernwärmenetz wird weiter ausgebaut.

In folgenden Straßen werden die Fernwärmeleitungen verlegt: Breslauer Straße, Dresdener Straße, Scheffelstraße und in Teilabschnitten der Hebelstraße, Adalbert-Stifter-Straße und in der Westlichen Ringstraße. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Oktober 2014 enden. Danach werden die einzelnen Haushalte sukzessive an die umweltfreundliche Fernwärme "SinsheimWärme+" angeschlossen. Die hohe Anschlussdichte im neuen Ausbaugebiet zeigt, wie sehr die Sinsheimer die umweltfreundliche Wärmeversorgung annehmen.

Parallel zu den Fernwärmearbeiten finden Wasserleitungsarbeiten der Stadtwerke Sinsheim statt. Während der Bauzeit kann es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Daher bittet die AVR Energie GmbH um Verständnis der Anwohner während der Bauarbeiten.

Für Fragen zu den Baumaßnahmen oder zur Fernwärme stehen die Kundenberater der AVR Energie GmbH unter der Telefonnummer 07261/931-555 oder per E-Mail an energie@avr-rnk.de gerne zur Verfügung.

Fernwärme ist gut für die Umwelt, sagt die AVR: Im Sinsheimer Biomasseheizkraftwerk werden Hackschnitzel aus Grünschnitt eingesetzt, um das Heizwasser in den Fernwärmeleitungen zu erhitzen. Dadurch ist man nicht auf fossile Brennstoffe angewiesen, sondern setzt auf erneuerbare Energien.

Ein Vorteil der Fernwärme ist: Wer sich für einen Fernwärmeanschluss entscheidet, ist nicht mehr abhängig von den stetig schwankenden Öl- und Gaspreisen. Und die Auflagen des Gesetzgebers werden mehr als erfüllt: Fernwärme deckt den Bedarf an erneuerbaren Energien zu 100 Prozent ab.

Bei Erneuerung der Heizungsanlage in bereits bestehenden Gebäuden liegt die Vorgabe des Gesetzgebers im Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg derzeit bei zehn Prozent.

Info: www.avr-energie.de