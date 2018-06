Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Bereits zum fünften Mal lockt das "Ganz weit draußen" (GWD) Medienkunst Festival am Samstag, 13. August, in den Steinbruch "Orles". Das kleine Festival hat sich mit regionalen DJs und Live-Acts sowie hochkarätigen international bekannten Künstlern zu einem echten Pflichttermin in der elektronischen Musikszene etabliert. Hunderte Besucher aus ganz Deutschland und den Nachbarländern treffen sich jedes Jahr im sommerlichen Kraichgau, um von Samstag bis Sonntag ausgelassen und friedlich zu feiern. Warum sich das Festival einen Namen gemacht hat und was es so besonders macht, erzählen die Veranstalter: Christian Flender, Felicita Rogalla und Thomas Atzmann im RNZ-Interview.

Was zeichnet das Medienkunstfestival "Ganz weit draußen" aus? Was ist das Besondere daran?

Christian Flender: Eine nicht kommerzielle Ausrichtung, die familiäre Atmosphäre, und natürlich die außergewöhnliche Location, der Steinbruch in Sinsheim, der mit modernster Technik in Szene gesetzt wird.

Wann habt Ihr beschlossen ein eigenes Festival zu veranstalten?

Felicita Rogalla: Das "GWD" Festival hat sich rein zufällig aus einer Geburtstagsfeier entwickelt und ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Die Organisation und die Arbeit, die in einer solchen Veranstaltung stecken, haben mir schon immer Spaß bereitet und so kam eins zum anderen. Mit sehr viel Energie und Herzblut haben wir dieses Projekt vorangetrieben. Ohne die zahlreichen Helfer aus dem Freundes- und Bekanntenkreis wäre das alles nicht möglich gewesen - wir wissen dies zu schätzen und sind sehr dankbar. Ebenso möchten wir die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und allen verantwortlichen Stellen loben.

Das Festival wird ohne Unterstützung von Sponsoren ausgerichtet. Ist es heutzutage nicht schwierig eine Veranstaltung ganz ohne Geldgeber zu bewältigen?

Thomas Atzmann: Sicherlich ist es nicht ganz einfach eine solche Veranstaltung ohne Werbepartner zu finanzieren. Wir haben uns allerdings bewusst dafür entschieden, den Steinbruch nicht mit Zelten bekannter Brausehersteller oder Werbetafeln anderer Konzerne zuzustellen, da dies das spezielle Ambiente des "GWD"-Festivals zerstören würde. Dadurch heben wir uns auch von anderen Veranstaltungen ab. Da wir alle beruflich in der Medienbranche tätig sind können wir von der Webseite bis zum Plakat alles in Eigenregie herstellen.

Sinsheim ist im Rhein-Neckar-Kreis nicht unbedingt als pulsierende Elektroszene bekannt. Warum läuft gerade hier ein derartiges Event?

Christian Flender: Das "GWD" Festival hat sich mittlerweile auch über den Rhein-Neckar Kreis hinaus einen Namen gemacht. Hier kann man derartige Openair-Veranstaltungen an einer Hand abzählen, dementsprechend ist unser Format sehr beliebt. Viele unserer Gäste reisen von Städten wie Mannheim, Freiburg und Frankfurt an, sogar aus den Nachbarländern Frankreich und Schweiz kommen Besucher. Außerdem spielt die gute Erreichbarkeit unseres Standortes eine wichtige Rolle.

Das Line-up bietet eine Mischung aus Nachwuchskünstlern und national renommierten DJs. Nach welchen Kriterien trefft ihr die Auswahl?

Felicita Rogalla: Wir versuchen unser Booking so zu gestalten, dass wir keine teuren Topstars einladen sondern eher Künstler, die wir persönlich mögen. Es ist uns wichtig, überregional bekannte Acts dabei zu haben, die nicht so oft hier in der Region auftreten. Gleichzeitig bieten wir sowohl bekannten als auch Nachwuchskünstlern aus der Region eine Plattform. Zusammen mit der einzigartigen Location macht dies den speziellen Charme des "GWD" Festivals aus. Das Konzept für das Festival ist ziemlich ungewöhnlich und unterscheidet sich von anderen Events dieser Art.

Gibt es etwas, das euch an der aktuellen Welt der elektronischen Musik-Festivals stört?

Thomas Atzmann: Es gab in den letzten Jahren die Entwicklung, dass viele Festivals anfingen, immer die gleichen Künstler zu buchen und auf maximalen Profit zu setzen. Leider ähneln sich all diese Festivals nun sehr stark und haben viel ihres ursprünglichen Charmes eingebüßt. Wir versuchen da einen anderen Weg zu gehen.

Welche Ziele habt Ihr für das Festival für die nächsten Jahre?

Christian Flender: Unser Ziel ist es, die organisatorischen Abläufe im Vorfeld weiter zu optimieren, um unseren Gästen so eine noch bessere Zeit auf unserem Festival zu bieten. Natürlich möchten wir diesen wichtigen Kulturbeitrag für junge Menschen in der Sinsheimer Region noch möglichst lange erhalten.

Info: Samstag, 13. August, 16 Uhr bis Sonntag, 14. August, 6 Uhr. Mit Patlac, Just Emma, Stefano Libelle,Thomas Atzmann, Sape & Serum, Eduardo Perez, Frank Donner u.v.m. Tickets (21 Euro): www.ganzweitdraussen.net