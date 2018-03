Heilbronn. (bfk) Himmelblau und die Farben des Regenbogens - die Welt steckt voller Farben und wir fragen uns immer wieder: "Woher kommen sie?" Am Samstag, 24. August, haben die Besucher der Experimenta die Möglichkeit, in die faszinierende Welt der Farben einzutauchen. An zahlreichen Stationen kann man dort noch bis 20 Uhr viele bunte Phänomene genauer untersuchen und gestalterisch tätig werden. An diesem Sonntag hat die Experimenta dann auch bis 23 Uhr geöffnet, so dass man auch auch die aktuelle Sonderausstellung "Expedition Bunt" besuchen kann.

Mit einbrechender Dunkelheit beginnt die Fassade der Experimenta in einer effektvollen Farbenwelt zu leuchten. Lichtkünstler Christian Beck aus Bielefeld zaubert die wechselnden Lichtstimmungen, die das Gebäude in ein magisches Licht rücken. Der Zauber geht dann um 21 Uhr weiter mit "Lemmi", der vor der Experimenta mit einer perfekten Feuerartistik mit gewirbelten Stäben, jonglierten Fackeln und geschwungenen Seilen zu packender Showmusik die Zuschauer unterhält. Mit computergesteuert farbwechselnden High-Tech-Requisiten geht um 21.30 Uhr die Reise weiter, nun in eine Welt von Licht, Musik und Schwerelosigkeit. Die jonglierten Bälle und Keulen und die in atemberaubender Geschwindigkeit wirbelnden Stäbe zaubern die phantasievollsten Motive auf die Bühne.

Im Kubus erwartet eine effektvolle Lasershow die Gäste und im Wilhelm Maybach Labor können die kleinen Gäste bei einem Einblick in das Thema "Faszination Farben" kunterbunte Bilder in der "Klexothek" kreieren oder beim Gewinnspiel "Knack den Farbcode" sowie am Glücksrad tolle Preise gewinnen.

Info: Die Veranstaltung "Lange Nacht der Farben" am Samstag, 24. August, ist im Eintrittspreis für die "Experimenta" enthalten (Kinder ab sechs zahlen vier, Erwachsene acht Euro, Familienkarte 22 Euro) - wer zur "Nacht" ab 18 Uhr kommt, zahlt den halben Eintrittspreis.