Gegen Diskriminierung und Rassismus: Corinna Braun ist Leiterin des Fanprojekts Hoffenheim und war maßgeblich an der Ausstellung "Tatort Stadion 2" beteiligt. Foto: Kächele

Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Diplom-Sozialwissenschaftlerin Corinna Braun (32) stammt aus der Pfalz bei Landau, wohnt in Mannheim und arbeitet als Leiterin des "Fanprojekts Hoffenheim" der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar in Sinsheim. Gerade ging die Ausstellung "Tatort Stadion 2" zu Ende, die von ihr und ihren beiden Mitarbeitern federführend vorbereitet und durchgeführt wurde. Darüber und zum Fanprojekt ganz allgemein sprach sie jetzt im Interview mit der RNZ.

Hallo Frau Braun, haben Sie das Derby "Hoffe" gegen Stuttgart am Samstag gesehen?

Ja klar, ich war wie immer zusammen mit den Fans in der Südkurve gestanden. Das Spiel selbst war wohl nicht so gut, die Stimmung in unserem Block schon. Es gab keine besonderen Vorkommnisse, alles blieb auch hinterher ruhig.

Welche Aufgaben haben Sie denn vor, während und nach einem Bundesligaspiel der TSG 1899?

Wir vom Fanprojekt begleiten die Fans von der Stadt bis zum Stadion und gehen auch mit in den Block. Auch bei allen Auswärtsspielen sind wir dabei. Wir stehen mittendrin und sind jederzeit ansprechbar für die Fans. Aber wir sind weder in Fankleidung da, noch sind wir so eine Art Wachhund. Wir sind einfach da als Ansprechpartner. Und Anhänger der Hoffenheimer sind wir natürlich auch.

Welche Themen und Aufgaben hat das Fanprojekt überhaupt?

Themen sind Diskriminierung im Fußball, Gewalt, Rassismus, auch Homophobie, Sexismus und Antisemitismus. Das dokumentierte auch unsere Ausstellung in der Arena. Wir haben vor allem Beziehungsarbeit zu leisten, ganz wichtig ist also der ständige Kontakt rund um die Spieltage, daheim und auswärts. Außerdem sind wir bei bestimmten Vorkommnissen auch Vermittler. Zum Beispiel zwischen der Polizei und den Fans oder bei Angelegenheiten zwischen den Fans und dem Verein oder auch Verbindungsglied zu anderen Fanprojekten. Darüber hinaus pflegen wir Netzwerke zum Jugendreferat der Stadt, zum Bündnis für Toleranz und zur Suchtvorbeugung. Innerhalb unserer Klientel im Alter zwischen 14 und 27 Jahren haben wir etwa 50 bis 100 Personen, denen wir Angebote bei Auswärtsspielen machen zum Thema "Ohne Alkohol und Nikotin". Da sind wir aber erst am Anfang. Uns gibt es ja überhaupt erst seit rund drei Jahren.

Die jüngste Ausstellung war ein guter Erfolg. Was hat sie bewirkt?

Bei den Schülern hatte ich den Eindruck, dass sie nachgedacht haben. Oft ging es da um Mobbing, gerade bei den Jüngeren. Nun hoffen wir, dass der Besuch der Ausstellung, der Filme und der Workshops etwas in Bewegung setzt. Als nächstes wollen wir zum Fanfinale nach Berlin, einem Fußballturnier beim DFB-Pokalendspiel. Auch Maßnahmen in den Sommerferien sind geplant.