Eschelbronn. (rw) Den Haushaltsplanentwurf 2014 stellte Gemeindekämmerer Bernhard Kroiher bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres der Öffentlichkeit vor. Rückblickend auf 2013 stellte er fest, dass das Jahr "gut gelaufen" sei. Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen und die Einnahmen aus der Gewerbesteuer waren höher als geplant.

Das Haushaltsvolumen 2014 liegt mit 6.807 000 Euro lediglich um 0,3 Prozent über dem des Vorjahres, wobei auf den Verwaltungshaushalt 5.518 000 Euro und auf den Vermögenshaushalt 1.289 000 Euro entfallen werden.

Aus dem Vermögenshaushalt sind Mittel für die Erneuerung von Teilstücken der Siedlerstraße, Ringstraße und Jahnstraße vorgesehen, ebenso ist eine erste Rate zur Breitbanderschließung eingestellt. Aus dem ELR-Förderprogramm stehen Maßnahmen zur Sanierung der alten Pausenhalle an.

Im Verwaltungshaushalt stellen die Personalkosten mit einem Anteil von 26,5 Prozent den größten Ausgabenblock dar, sie steigen gegenüber dem Vorjahr um 173.000 Euro an. Hauptgrund hierfür ist die Schaffung von zusätzlichen Stellen im Kindergarten für die Kleinkindbetreuung und die Einstellung von eigenen Reinigungskräften für Kindergarten, Rathaus, Bauhof und Feuerwehr. Von allen Personalausgaben entfallen allein 43 Prozent auf den Kindergarten.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresbeginn bei 851 Euro je Einwohner, die bis zum Jahresende auf voraussichtlich 939 Euro ansteigen wird. Zum Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 305.600 Euro vorgesehen. Der Kämmerer bezeichnet die Haushaltslage der Gemeinde in seinem Fazit als "weiterhin äußerst angespannt". Trotz aller Konsolidierungsmaßnahmen ist für ihn eine dauerhafte und nachhaltige Stärkung der Leistungskraft des Verwaltungshaushalts nicht erkennbar. Der Schuldenstand bleibe drückend hoch. Dringend notwendige Maßnahmen, beispielsweise im Bereich der Straßenunterhaltung, können nicht oder nur in beschränktem Umfang durchgeführt werden. Daher müsse vieles Wünschenswerte zurückgestellt werden, an die Übernahme freiwilliger Aufgaben sei derzeit ohnehin nicht zu denken.