Eschelbronn. (rw) Wenn in Eschelbronn vermehrt Fahrzeuge mit ungewohnten Kennzeichen wie etwa SHA, MIL oder BCH unterwegs sind, dann ist das ein Zeichen dafür, dass gerade wieder Fischerprüfung ist. Seit 1982 führt der Sportfischerverein diese Prüfungen durch und die Nachfrage nach dem "Angelschein", der für den Petrijünger erforderlich ist, damit er sein Hobby ausüben kann, ist ungebrochen groß.

Anfangs wurde die Prüfung einmal jährlich durchgeführt, inzwischen wird der Kurs im Frühjahr und Herbst angeboten. Aus dem ganzen Rhein-Neckar-Kreis und darüber hinaus kommt man nach Eschelbronn, um das begehrte Papier zu erwerben.

In Crash-Kursen an den Wochenenden werden in mindestens 30 Pflichtstunden verschiedene Sachgebiete rund um die Fischerei durchgearbeitet, bevor es dann zur zweistündigen Prüfung geht. Diese fand jetzt im Feuerwehrgerätehaus statt, wo sich rund 50 Prüflinge einfanden. Lehrgangs- und Prüfungsleiter Thomas Lutz erklärte die Regularien, die sehr streng sind und verteilte die Fragebögen. Jeder Prüfling erhielt einen eigenen Fragebogen, schummeln und abschreiben ist also von vorneherein unmöglich. Von 60 Fragen müssen mindestens 45 Fragen richtig beantwortet werden mit jeweiligen Erfüllungsquoten in den einzelnen Sachgebieten. Durch die strengen Regularien soll den Jungfischern gleich am Anfang ihre große Verantwortung gegenüber der Natur und dem Lebewesen Fisch bewusst gemacht werden.

Manche geben ihren Bogen schon nach 15 Minuten ab, andere hingegen lassen sich zwei Stunden Zeit. "Einer oder zwei Teilnehmer werden wohl wieder durchfallen", sagt Thomas Lutz, der das Geschäft schon seit vielen Jahren betreibt und große Erfahrung hat.

Zusammen mit Karin und Jürgen Oehmig, den beiden Organisatoren der Veranstaltung, rechnet er hoch und kommt auf wohl weit über 1000 Angler, die in den vergangenen Jahren ihre Lizenz in Eschelbronn erworben haben.

Die ausgefüllten Fragebögen werden landesweit an zentraler Stelle ausgewertet und in wenigen Wochen werden die Fischerprüflinge erfahren, ob sie bestanden haben oder nicht.