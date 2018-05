Die Kinder sind in den Ferien und auch die Handwerker lassen sich nicht blicken. Beim Kindergartenanbau läuft nicht mehr viel und die Zeit wird knapp. Foto: Wolf

Eschelbronn. (rw) Ratlosigkeit und Zorn war dem Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung deutlich ins Gesicht geschrieben, als der Tagesordnungspunkt "Erweiterung Kindergarten" aufgerufen wurde. Das 900 000-Euro-Projekt, mit dem 20 Plätze für die Kleinkindbetreuung geschaffen werden sollten, war als Vorzeigeprojekt im Ort gedacht und wurde mit dem ersten Spatenstich im Oktober des vergangenen Jahres auch hoffnungsvoll gestartet. Der 1. September 2013 wurde damals als Fertigstellungstermin genannt. Inzwischen ist der Vorfreude ziemliche Ernüchterung gewichen. Niemand kann aktuell sagen, wann der Kindergarten wirklich fertig sein wird. Sogar die Zuschüsse aus der Landeskasse könnten gefährdet sein.

Als ob die drei tragischen Todesfälle auf der kommunalen Baustelle nicht schon gereicht hätten, drohen sich nun die restlichen Arbeiten derart zu verzögern, dass mit der Einweihung des Anbaus selbst bis zum Jahresende nicht zu rechnen ist. Auslöser der Misere ist die Tatsache, dass die Dacharbeiten bis heute nicht abgeschlossen sind. Seit Wochen ruht die Baustelle ohne irgend einen Hinweis darauf, dass es in absehbarer Zeit wieder vorwärts gehen könnte.

Eine ortsansässige Holzbaufirma erhielt im September letzten Jahres den Zuschlag für die Ausführung der Dacharbeiten. Als problematisch hat sich dann der Einbau von sechs Lichtkuppeln auf dem Blechdach erwiesen. Im Juni versicherte der Chef der Holzbaufirma vor dem Gemeinderat, dass die Arbeiten in der zweiten Augusthälfte abgeschlossen seien. Lieferschwierigkeiten bei der Herstellerfirma der Lichtkuppeln seien der Grund für die Verzögerungen. Getan hat sich seitdem nichts, die Baustelle schlummert weiter vor sich hin.

Eine dicken Hals schiebt Bauleiter Harald Schoder, der gar Parallelen zum Desaster rund um den Berliner Großflughafen zieht. Er will nun das Dach provisorisch abdichten lassen, damit es endlich weitergehen kann. Bürgermeister-Stellvertreter Wilhelm Dinkel brachte seine Enttäuschung über das Verhalten der Eschelbronner Holzbaufirma deutlich zum Ausdruck. Diese hat nun in einem neuen Zeitplan Ende September als Fertigstellungstermin angedeutet, die Gemeinde drängt auf die Beendigung der Dacharbeiten drei Wochen früher.

Auf die Gefahr, dass bei diesem Projekt am Ende die Zeit davonlaufen könne, wurde im Gemeinderat bereits vor Wochen hingewiesen. Bis zum Jahresende muss der letzte Handwerker die Baustelle verlassen haben, die letzte Schlussrechnung muss am 1. März kommenden Jahres vorliegen. Dies sind Vorgaben des Landes für die Bezuschussung, auf die sich die Kommune verpflichtet hat. Werden die Termine eingehalten, könnten womöglich genehmigte Zuschüsse von der Gemeinde nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Ungeachtet aller Schwierigkeiten wurden die Arbeiten für Bodenbelag, Fliesen, Innentüren, sowie für Maler-, Tapezier- und Außenputzarbeiten vergeben. Wie all diese Arbeiten in der noch verbliebenen Zeit terminlich untergebracht werden können, weiß niemand.

Der Ärger hat im Lauf der Zeit derartige Ausmaße erreicht, dass sich inzwischen die Rechtsanwälte damit beschäftigen und Schadensersatz- und Haftungsfragen prüfen.