Von Siegfried Lörz

Sinsheim. Selbst nach 25 Jahren erfreut sich die "Tour de Ländle" weiterhin großer Beliebtheit und für die Radsportbegeisterten gibt es immer noch Neues zu entdecken. Mit dem Doppeljubiläum, 25 Jahre Tour und 60 Jahre Baden-Württemberg, führte die Tour dieses Jahr durch viele verschiedene Regionen des Landes, so auch durch den Kraichgau.

Die Tour de Ländle vor der Haustür, das war wieder mal ein Grund für mich, einen Tag bei dieser Tour mitzuradeln und das besondere Flair dieser Veranstaltung mitzuerleben. Die Tour de Ländle bietet für alle etwas, für die Ehrgeizigen, die ganz vorne mit radeln wollen oder die Genussradler, die neben dem Radfahren auch Landschaft und Kultur hautnah miterleben wollen.

Schon am Vorabend habe ich mich bei toller Partystimmung und mit dem inzwischen legendären Tour-Lied: "Es lebe die Tour, es lebe das Ländle, es lebe das Fahrradfahren", auf die Tour eingestimmt. Dann am Morgen der Start am Neckar in Bad Friedrichshall mit fragenden Blicken der Radler zum Himmel. Auf der Fahrt nach Fürfeld über Bad Wimpfen war es dann doch so weit, die Regenkleidung kam zum Einsatz. Ein heftiger Schauer überraschte uns. Der freundliche Empfang der Landfrauen in Fürfeld ließ uns den Regen schnell vergessen. Sie fungierten als Botschafterinnen für Agrarprodukte aus der Region Heilbronn und Kraichgau und verteilten frisches Obst und Gemüse aus der Region zur Stärkung der Radler. Bananen suchte ich vergebens, wie sonst bei Radveranstaltungen üblich.

Nachdem ich mich mit heimischen Produkten gestärkt hatte, ging es weiter über Kirchardt nach Bockschaft. Dort gab es einen ganz besonders freundlichen Empfang der Radler. Dafür vergebe ich die Goldmedaille für die besten Zuschauer dieser Etappe. Nachdem sich einige Radler auf dem Radweg von Reihen nach Steinsfurt verfahren hatten, kam ich leider etwas später in Steinsfurt an und verpasste somit die Begrüßungsrede unseres Oberbürgermeisters.

Tolles Lob von den Radlern gab es für den Empfang durch die Almhornbläser, die Bewirtung und die Führungen im Lerchennest. Es ist eine absolute Herausforderung 1900 Radler, die in Bad Friedrichshall am Neckar auf die Strecke gingen, in so kurzer Zeit zu versorgen.

Die nächsten 20 Kilometer der als leicht eingestuften Strecke waren alles andere als das. Von Steinsfurt ging es am Stadion vorbei, die alte Straße nach Weiler hoch, weiter über Hilsbach, Eichelberg, Schindelberg und zur nächsten Rast nach Odenheim. Vor allem der Anstieg nach Weiler, der selbst ambitionierte Radler aus dem Sattel zwingt, war für viele einfach zu steil. Aber für die Tour- Radler kein Problem, dann wird das Rad eben hoch geschoben.

Von Odenheim ging es dann, bei flachem Gelände, zum Bruchsaler Schloss, wo die Radler von zwei in Barock-Rokoko gekleideten Damen herzlichst begrüßt wurden. Im Schlossgarten Bruchsal war alles schon wieder vorbereitet für die gemeinsame Party am Abend, die ich nur zum Teil miterleben konnte. Für mich (uns) hieß es, noch ein schnelles Gruppenfoto vor dem Bruchsaler Schloss und dann zurückradeln nach Weiler.

Noch bis kommenden Sonntag heißt es: "Es lebe die Tour, es lebe das Ländle, es lebe das Fahrradfahren".