'Kraichgau-Getreide' zog Bilanz: Die gewählten Vorstandsmitglieder und die Beisitzer trafen sich in der Gemeindehalle in Hoffenheim. Foto: Heß

Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Die "Kraichgau Getreide Erzeugergemeinschaft e.V." hatte ihre Mitglieder nach Hoffenheim zur Generalversammlung eingeladen, in der Gemeindehalle trafen sich jetzt knapp 200 der insgesamt 477 Mitglieder unter dem Vorsitzenden Friedhelm Zoller.

Zunächst berichtete Schriftführer Dieter Schleihauf (Eppingen) über die Entwicklung der Kassenlage des Vereins. Er hob hervor, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vertragsanbau 1950 Hektar Eppinger GoldGerste zu verzeichnen waren. Die Mitglieder der Erzeugergemeinschaft erhielten in 13 Rundschreiben während der Saison pflanzenbauliche Empfehlungen; zum Ziehen der Bodenproben wurden im Frühjahr entsprechende Geräte bereitgestellt. Aktuelle Getreidepreise und die neuesten Marktinformationen konnten täglich über einen geschützten Bereich auf der Internetseite abgerufen werden, was im Schnitt von 75 Landwirten genutzt wurde. Ein Schwerpunkt war die Etablierung von Sojabohnen im Kraichgau; sie wurden erstmals großflächig auf 250 Hektar angebaut. Man will verstärkt auf die Verwendung von Sojabohnen als einheimischer Eiweißträger im Futtermittelbereich setzen.

Friedhelm Zoller dankte vor den Wahlen zum Vorstand und der Beisitzer dem Hoffenheimer Landwirt Hermann Sambel, der nach jahrzehntelanger Mitarbeit als Beirat ausschied und überreichte ein Präsent. Man beschloss, für ausscheidende Beisitzer keine Nachfolger zu wählen, um die Zahl des Vorstandsgremiums zu reduzieren. Anschließend stimmten die Mitglieder unter Leitung von Dieter Schleihauf über eine Namensliste ab, die die Kandidaten für den Vorstand und die Beisitzer enthielt. Mit großer Mehrheit wurde Friedhelm Zoller als 1. Vorsitzender und Peter Schmitt als 2. Vorsitzender in ihren Ämtern bestätigt. Zu ihren Stellvertretern wurden Harald Krepp und Hans Kaiser gewählt. Beisitzer für drei Jahre sind Theo Schadt, Gerhard Benz, Eckhard Schechter, Walter Frank, Rüdiger Junker, Kurt Heiß und Wilhelm Moser.

Rolf Kern vom Landwirtschaftsamt in Bruchsal berichtete über Vorteile beim Einsatz von Zwischenfruchtmischungen. Mit eindrucksvollen Bildern von Feldversuchen im Kraichgau zeigte er den Unterschied von Monokulturen zum Beispiel mit Senf und dem Anbau von Fruchtmischungen mit mehreren Pflanzensorten, die durch ihre Eigenschaften zur Verbesserung der Bodenstruktur beitragen. Christoph Felgentreu von der Deutschen Saatgut Veredelung in Bückwitz in der Uckermark, der die Feldversuche im Kraichgau begleitete, stellte die Arbeitsmethoden beim Zwischenfruchtanbau in den Mittelpunkt.

Infos zur Entwicklung der Welterzeugung der wichtigsten Getreidesorten Mais, Weizen und Reis, des künftigen Bedarfs in der Welt und die Preisentwicklung gab der geschäftsführende Vorstand der Raiffeisenzentrale Jürgen Freudenberger.