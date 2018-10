Sinsheim. (tk) Eine ungewöhnliche Herangehensweise an ein Bauvorhaben in Sinsheim-Ost sorgte jetzt für verdutzte, teils auch recht sauere Mienen im Technikausschuss des Gemeinderats: Der öffentliche Aushang eines Bauplans für ein in der Kurpfalzstraße geplantes Ärztehaus. Zu dumm nur, dass man bei der Stadt von dem Vorhaben nichts gewusst haben will. "Etliche verärgerte Anrufe" seien beim Baudezernat eingegangen, wie OB Jörg Albrecht berichtete.

Anwohner und Bürger aus dem Bezirk hätten den öffentlichen Aushang an einem inzwischen leer stehenden Getränke- und Drogeriemarkt gesehen und sich gemeldet. Es begann sogar eine Unterschriftensammlung mit inzwischen über 30 Unterschriften gegen die Planungen. "Die Leute fühlten sich etwas übergangen - und wir auch", schilderte der OB. Entsprechend deutlich fiel das Signal des Ausschusses aus: "So nicht" lautete das einhellige Stimmungsbild.

Entstehen soll eigentlich ein Ärztehaus. Bauherr Manfred Hütter will den früheren Getränkemarkt, in dem auch eine Drogeriefiliale untergebracht war, hierzu umfangreich erweitern und eingeschossig aufstocken. Hütters weiteres Vorgehen war etwas kryptisch: Zwei Tage vor der Ausschusssitzung trudelte bei der Stadt, wie es im Ausschuss dazu hieß, "erst deutlich nach dem Aushang der Pläne" ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplans Sinsheim-Ost ein, eine Änderung, die gewisse Tragweite hätte.

Und für die Stadt "einen Riesenhaufen unnötigen Ärger", so Albrecht. Da sich nun "eine gewisse Öffentlichkeit" eingestellt habe, will man die Anfrage nun offiziell im Gemeinderat behandeln - mit der Empfehlung der Verwaltung, dem Antrag und dessen Prüfung nicht stattzugeben. Und das auch, damit das "unübliche Vorgehen" keine Schule macht. "Stellen Sie sich vor, das wäre Usus", fasst Albrecht zusammen.

"Nicht zu bewerten"

Mit einem Schreiben an Anwohner und Nachbarn habe man inzwischen gegengesteuert und über die genauen Hintergründe informiert. Offenbar sind nicht wenige in Sinsheim-Ost gut im Bilde, was der Bebauungsplan dort zulässt und was nicht. Und bereits die Baugenehmigung für den Getränke- und Drogeriemarkt - ebenfalls ein Hütter-Projekt - sei seinerzeit lediglich "unter Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt worden", schildert Baurechts-Experte Georg Böhmann vom Rathaus auf Nachfrage der RNZ. Ursprünglicher Zweck des betreffenden Teilstücks seien lediglich "Gemeinschaftsgaragen" gewesen. Ob der Ist-Stand überhaupt einer juristischen Prüfung standhalten würde, wagte Böhmann "nicht zu bewerten."

Ob das Kapitel Ärztehaus in der Kurpfalzstraße mit einem Ratsvotum überhaupt abzuschließen ist, oder ob sich der Bauherr dafür verkämpft, steht momentan in den Sternen: Manfred Hütter weile derzeit und noch eine Woche im Ausland. Sein Büro bestätigte der RNZ aber Sachverhalt und Bauabsichten.