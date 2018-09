Bad Rappenau. Bereits Mitte Juli waren im gesamten Stadtgebiet offenbar mit großer Gewalt zwölf Verkehrsschilder umgebogen worden, sodass sie nicht mehr zu reparieren waren. Mitte der vergangenen Woche wurden nun erneut fünf Schilder auf die gleiche Weise beschädigt (Foto: privat). Die Stadt schätzt die Kosten für die Wiederherstellung auf mehrere Tausend Euro und hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Bad Rappenau in Verbindung zu setzen: Telefon 07264 / 95900. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Stadt Bad Rappenau eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.