Eppingen. (guz) Wilde Tänze, grausige Gestalten mit glühenden Augen und das Trommelstakkato der Guggenmusiker haben die Eppinger Innenstadt am Samstag in einen Hexenkessel verwandelt, in den wieder Tausende Besucher freiwillig und bester Laune kopfüber hineinsprangen. Dass es der 13. Nachtumzug war, hat den beiden veranstaltenden Hexenzünften und dem Verkehrsverein offenbar Glück gebracht: Anders als in den beiden Vorjahren dämpfte diesmal weder Regen noch Graupelschauer die ausgelassene Feierstimmung.

Wer ganz vorne in der Reihe und nicht hinter einer schützenden Absperrung stand, hatte zwar wie immer den besten Blick auf die 65 Gruppen, aber zugleich auch die größte Chance, sich einen ungestümen Hexenkuss einzufangen, von Zottelböcken zum wilden Tanz gebeten oder von Dämonen und Trollen entführt zu werden.

Zimperlich ging es dabei nicht immer zu. Konfetti oder Popcorn im Haar oder Schuhcreme im Gesicht waren die zu erwarteten, harmloseren „Aufmerksamkeiten“ der wilden Gesellen. Sich mit Zuschauern auf dem Boden zu wälzen, Handys zu entreißen oder ihre Opfer durch einen Einpacktrichter für Christbäume zu ziehen, auch das hatten einige Gruppen in ihrem närrischen Repertoire.

Neben dem weiten, traditionell überwiegend der schwäbisch-alemannischen Tradition verpflichteten Teilnehmerkreis ist es das Ambiente der schummrigen Fachwerkstadt, das den besonderen Reiz des Nachtumzugs ausmacht. Die Strahlkraft lockt nicht nur Gruppen aus der Nachbarschaft, sondern aus ganz Baden-Württemberg und immer wieder auch Zünfte aus dem Ausland an, 2014 aus dem Elsass, diesmal die Eulachschränzer aus der Schweiz.

Gleichwohl ist die Zahl der Hästräger kleiner geworden. 1700 kamen im vergangenen Jahr in 81 Gruppen; am Samstag machten sich 1400 Maskenträger auf die fast drei Kilometer lange Umzugsstrecke, die diesmal wieder über Bahnhofstraße und Brettener Straße durch die Altstadt hinauf zum Narrendorf auf dem Schulhügel führte. Die letztjährige Ausweichstrecke durch die Altstadtstraße war dem Umbau der Bahnhofsstraße geschuldet und bleibt damit eine kurze, wenngleich noch stimmungsvollere Episode.

Im Narrendorf auf dem Schulhügel feierten die Kraichgauhexen und die Hexenzunft Eppingen mit ihren Gästen wieder bis weit über Mitternacht hinaus Party in der Stadthalle und der Hardwaldhalle – unter den wachsamen Augen der Polizei, die dort eine mobile Wache eingerichtet hatte, aber außer etlichen Betrunkenen und einigen kleineren Rangeleien nichts Außergewöhnliches meldete.

Kurz nach dem Start des Umzuges war es hingegen zu einem unerfreulichen Zwischenfall unter den Hästrägern gekommen: Eine junge Hexe war von einem Mitglied einer anderen Zunft angegangen und heftig gewürgt worden.

Fi Info: Weitere Bilder: www.rnz.de