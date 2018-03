Von Armin Guzy

Eppingen. Den "Fluch der ersten Zahl", nennt Stadtsprecher Sönke Brenner das, was am Dienstag für einige Misstöne im Gemeinderat gesorgt hat. Hartmut Kächele (SPD) hatte an diesem Abend sein Rederecht genutzt, um das Ergebnis einer nichtöffentlichen Vorberatung zum geplanten Kinderhaus in der Südstadt öffentlich zu machen. Hintergrund Hintergrund Folgekosten:

Neben den eigentlichen Baukosten und dem enormen Zeitdruck hat das Projekt noch einen weiteren Haken für die Stadtkasse. Derzeit geht man von 17 bis 18 neuen Personalstellen für das Kinderhaus aus - und Erzieherinnen sind derzeit gesucht, wie kaum eine andere Berufsgruppe. Sie lassen sich oft nur noch mit übertariflichen Gehältern locken. Hinzu kommen Abschreibungen, Instandhaltung und weitere laufende Kosten, sodass die Stadt derzeit mit jährlichen Folgekosten von 500.000 Euro für das Kinderhaus rechnet. Über die Elternbeiträge für die Betreuung sind etwa 20 Prozent dieser Kosten gedeckt. Den Rest trägt die Kommune. (guz)

Der SPD-Stadtrat mokierte sich nicht nur darüber, dass die Vorplanungen für ein so großes Bauvorhaben hinter verschlossenen Türen ohne Baubeschluss angeschoben wurden, sondern auch über die enorme Kostensteigerung.

Tatsächlich ist die "verfluchte" erste Zahl deutlich kleiner als die aktuelle: Im "ganz frühen Planungsstadium" (Brenner) stand eine Summe von kapp zwei Millionen Euro im Raum - für ein Kinderhaus, das auf dem Parkplatz hinter dem Hellbergkindergarten gebaut werden soll und dessen genaue Belegungszahl bei den ersten Grobskizzen noch unscharf war.

Im Mai hatte der Gemeinderat mit der Änderung des Flächennutzungsplanes die rechtlichen Voraussetzungen für den Neubau geschaffen. Seither ist das Projekt bei der Feinplanung jedoch immer weiter gewachsen - und mit ihm die Kosten: Als Investitionssumme stehen inzwischen alleine für das Gebäude - also ohne Ausstattung und Außenanlage - 3,5 Millionen Euro im Raum; im kommenden Jahr sind dafür bislang jedoch lediglich 1,8 Millionen im Haushalt vorgesehen.

Mit der Großinvestition sollen vier Zehnergruppen für Unter-Dreijährige und zwei Regelgruppen geschaffen werden. Insgesamt soll das Kinderhaus mit 80 bis 85 Plätzen das Altersspektrum von null bis etwa zehn Jahren als zentrale Betreuungseinrichtung in der Südstadt abdecken. Der Gemeinderat hat sich bei einer Enthaltung am vergangenen Mittwoch für die Planvariante 16.4 ausgesprochen und die Verwaltung in nichtöffentlicher Sitzung beauftragt, "ungehindert eines noch in der Zukunft zu fassenden Baubeschlusses", das Projekt und die erforderlichen Planungen auf der Grundlage dieses Entwurfs voranzutreiben und Aufträge zu vergeben. Voraussichtlich soll dann im Januar oder Februar öffentlich drüber beraten werden.

Oberbürgermeister Klaus Holaschke erinnerte an den Zeitdruck, unter dem das Großvorhaben steht. Die Stadt hat einen Zuschuss für die 40 Krippenplätze beantragt, der inzwischen auch bewilligt ist: 480.000 Euro schießt der Bund zu - allerdings nur, wenn das Kinderhaus am 1. Januar 2015 in Betrieb ist. Schaffen Stadt und der involvierte Architekt aus Eppingen das nicht, ist der Zuschuss futsch.

Derweil befindet sich der Gemeinderat mitten in den Haushaltsberatungen. Und es ist klar, dass die veranschlagten 1,8 Millionen wegen des neuen Haushaltsrechts nicht reichen werden. Das Projekt müsste in 2014 zumindest mit der Summe berücksichtigt werden, die für die Inbetriebnahme der vier Grippengruppen bis zum 1. Januar 2015 nötig ist. Auch vor diesem Hintergrund ging Peter Wieser (Grüne) mit Kächeles Vorstoß hart ins Gericht.

Das Gremium habe bewusst die Haushaltseckdaten noch genauer betrachten wollen, bevor man die Planung öffentlich macht. "Gemeinderat und Verwaltung sollen hier öffentlich vorgeführt werden", schimpfte Wieser in Kächeles Richtung. "Das ist nicht in Ordnung!"

Für die jetzt im Raum stehenden Kosten ist laut Stadtsprecher Brenner der neu ermittelte Bedarf an Betreuungsplätzen in der Südstadt verantwortlich. Außerdem solle das Kinderhaus keine Aufbewahrungsstätte werden, sondern ein eigenes, attraktives Profil bekommen. Die Planer gehen davon aus, dass die Zahl der Kinder hier zumindest mittelfristig stabil bleibt. Zunächst war man bei der Stadt von einem geringeren Bedarf an Plätzen ausgegangen.