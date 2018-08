Von Armin Guzy

Eppingen. Architekt Karl-Peter Ehehalt hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstag seine Ideen zur Zukunft des Süßmostereiareals öffentlich vorgestellt und hat dabei reichlich Zustimmung aus dem Gremium und Applaus von den zahlreichen Zuhörern erfahren. Nun sollen diese Ideen weiter konkretisiert und ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Parallel dazu will die Verwaltung prüfen, ob und welche Zuschussmöglichkeiten es gibt.

Dabei bringen Ehehalts Ansätze die städtischen Pläne für ein Parkhaus gehörig durcheinander. "Es stellt sich die Frage, ob Sie noch mal von vorne anfangen wollen", fragte Ehehalt das Gremium, nachdem er seine Ideen präsentiert hatte. Denn anders als beim städtischen Vorentwurf könnte man nach Ehehalt Vorschlägen das Parkhaus an der Wilhelmstraße um einige Meter nach hinten versetzen, womit die Baukante etwa auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses liegen würde. Direkt davor wären damit Kurzzeitparkplätze denkbar. Insgesamt mehr als 200 Stellplätze wären so möglich, obwohl das Ehehalt'sche Parkhaus mit maximal vier Ebenen und einer offenen Bauweise weniger in die Höhe ragen würde, als das Parkhaus in der bisherigen Planung. Dafür müsste allerdings ein Geschoss unterirdisch angelegt werden. Die optionale 4. Ebene, die nicht überdacht werden soll, wäre außerdem bei Bedarf als große Veranstaltungsfläche nutzbar.

Zwischen Parkhaus und Kesselhaus könnte der L-förmige Bau Platz für Ladenflächen bieten. Für das Kesselhaus selbst ("ein Stück Eppinger Kulturgeschichte, die es wert ist, erhalten zu werden") sieht Ehehalt eine Zukunft als städtisches Kulturzentrum, in dem Bücherei, Volkshochschule und eine eventuell bewirtschaftete Veranstaltungsebene ihre Plätze finden würden. Der Vorteil dieser Lösung: Der Baukörper könnte so flexibel geplant werden, dass eine Gesamtverkaufsfläche zwischen 1100 und 2500 Quadratmeter entstehen kann - je größer die Verkaufsfläche, desto kleiner wäre dann allerdings die Stellflächen für Fahrzeuge.

"Wir sehen das als Anregung - wir sind keine Fachplaner für Parkhausbau. Diese Idee nimmt nicht für sich in Anspruch, die perfekte Lösung zu sein", betonte Ehehalt, der einen Architektenwettbewerb zum Thema anregte. Für ihn sei wichtig, so der Architekt, dass die Entwicklung des Süßmostereiareals vorrangig und unabhängig von der ebenfalls von ihm angedachten Stadtgalerie gesehen wird.

Nicht unabhängig von der Süßmosterei sieht Ehehalt indes die Frage, was mit dem Ratskeller passiert. Seinen Vorstellungen nach könnten Ratskeller und Palmbräuhaus über das "Gelenk" eines gemeinsamen Sanitärtraktes verbunden werden. Dadurch entstünde eine Abgrenzung des rückwärtigen Biergartens von der Wilhelmstraße und gleichzeitig eine Verbindung zum Bürgercampus, den der Architekt vor dem Kesselhaus einrichten möchte. Das alles kann Ehehalts Meinung nach nur als Gesamtlösung geplant und bewältigt werden, bei der alle Funktionen bereits vor Baubeginn festgelegt werden müssten.

Auch zum "zweitrangigen" Thema Stadtgalerie "ums Kaisereck" und ganz allgemein zu seinen Vorstellungen der Einzelhandelsentwicklung in Eppingen äußerte sich Ehehalt. "Ich werde meine Grundstücke der Stadt oder einem Investor zur Verfügung stellen oder selbst tätig werden", sagte Ehehalt, und forderte zugleich den Fortbestand der Zonenregelung - "sonst kommt kein Ankermieter".

Ob die Idee einer Stadtgalerie Wirklichkeit wird, hänge von vielen Faktoren ab. Einer davon sei sicher die Lösung des Parkplatzproblems, aber es gebe auch noch eine Menge andere Fragen zu klären. Gleichwohl skizzierte Ehehalt auch dazu schon mal erste Überlegungen. Die Galerie könnte als große, zusammenhängende Einzelhandelsfläche auf dem Gelände der ehemaligen Palmbräuverwaltung entstehen und sich bis zum Kaisereck erstrecken. Positive Sondierungsgespräche mit anderen Eigentümern hat Ehehalt seinen Aussagen nach bereits geführt. Vorstellbar wäre auch, eine Verbindung vom neuen Rathaus zu einem Büro/Wohngeschoss über der Stadtgalerie zu schaffen. An möglicher Verkaufsfläche stünden bereits jetzt 2500 Quadratmeter entlang der Brettener Straße zur Verfügung. Durch einen Um- und Ausbau könnte diese Fläche noch erweitert werden.

Bei aller Gefälligkeit haben die Ideen Ehehalts allerdings ein Manko, das in der anschließenden Aussprache mehrfach angesprochen wurde: Niemand weiß bisher, was ihre Verwirklichung kostet.