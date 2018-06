Eppingen. (guz) Beinahe hätte es nicht geklappt. Ein Fehltritt und der darauffolgende Sturz durch eine Rigipsplatte ins darunterliegende Stockwerk hätten fast verhindert, dass Karl-Peter Ehehalt nun einer der ersten Kunden im Bio-Mammut war. Doch der Architekt hatte beim Sturz auf seiner eigenen Baustelle vor einigen Wochen reichlich Glück, wie er selbst bekennt - er wollte ja schließlich auch nicht sein eigenes Leben aus-, sondern vielmehr, gemeinsam mit seinen Söhnen Felix und Fabian, der Kaiserecke neues Leben einhauchen.

Was nun in rasantem Tempo gelungen ist: Zehn Monate nach dem Beginn des Teilabrisses schleppten am Donnerstag die ersten Kunden tütenweise Lebensmittel aus dem neuen Markt - ein seit vielen Jahren ungewohntes Bild in der Innenstadt. Und erst der Anfang. Im Januar wird in der Kaiserecke auch die Bäckerei Härdtner eine Filiale ihrer Holzofenspezialitätensparte eröffnen und an wärmeren Tagen ein Straßencafé betreiben.

Raum für Neues bieten auch das noch nicht vermietete, 400-Quadratmeter große Ladengeschäft im Erdgeschoss und zwei weitere Stockwerke über dem Biosupermarkt. Letztere sind noch im Rohbauzustand, sollen aber bald zu Büros, Arztpraxen oder Wohnungen ausgebaut werden. Insgesamt "ein Glanzpunkt" für die Innenstadt, sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke bei der Eröffnung.

Ein Lob, das Fabian Ehehalt gerne gehört haben dürfte, denn der junge Architekt hatte immer "die große Lösung" im Blick. Die sieht nun so aus: Der Altbau von 1849 an der Brettener Straße besteht weiter in seiner historischen Kubatur, wurde aber entkernt, hat eine erneuerte Fassade, die die ursprüngliche Gliederung wieder erkennbar macht, und kommt ohne die Schaufensterfront und das Vordach aus den 1950er-Jahren aus.

An das hintere Gebäudeteil an der Wilhelmstraße ging Fabian Ehehalt dagegen "radikal ran". Dort steht nun ein streng gegliederter Neubau mit Arkaden, schmalen Fenstern in den oberen Stockwerken und großen Fenstern im Erdgeschoss, hinter denen nun der neue Biomarkt residiert. Ein zurückgesetzter, flacher Mittelteil mit zickzackförmig angeordneten Schaufenstern verbindet Neubau und Kaiserecke und lässt viel Licht in den Markt.

Was wiederum Roland Harter freut. Der Inhaber der biomammut-GmbH hat vor acht Jahren seinen ersten Markt in Lauffen eröffnet und in Eppingen nun den sechsten eingeweiht. Bis Mitte Januar will er hier selbst nah dran sein an den Kunden, hat vor wenigen Tagen noch Regale eingeräumt, berät nun oder sitzt an der Kasse. Sichtlich zufrieden übrigens, angesichts der zurückliegenden Monate. "Ein Mittmachen in der Art und Weise und eine solche Hilfe habe ich bisher nur in Eppingen erlebt", sagt er. Selbst sein neues Team - mehr als ein Dutzend Mitarbeiter und überwiegend in Festanstellung - hatte er innerhalb kurzer Zeit direkt in der Fachwerkstadt rekrutiert.

Unkenrufe, dass ein Biomarkt mit vergleichsweise teuren Produkten hier nicht lange überlebe, dem Wochenmarkt Konkurrenz mache und gegen den geplanten großen Edeka sowieso keine Chance habe, fechten Harter nicht an. Er sei Überzeugungstäter, sagt er, und habe sich bei seiner Standortwahl auch auf sein Bauchgefühl verlassen. Er bietet unter seinen fast 9000 Produkten auch so exotisches Gemüse wie Lichtwurzeln an, die Wochenmarkthändler punkten dagegen mit Waren direkt aus eigener Herstellung - keine Konkurrenz, sondern eine gegenseitige Ergänzung, findet Harter.

Die von der Stadt mit einer Einzelhandelsstudie beauftragte Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung hatte bereits vor gut zwei Jahren ermittelt, dass sich die Eppinger einen solchen Markt wünschen - nun ist er da und hat auch noch eine vielfach als wohlgeraten bezeichnete äußere Hülle. Ob er sich halten und die Innenstadt dauerhaft beleben kann, muss sich allerdings erst zeigen.