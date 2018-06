Auftakt für die baden-württembergischen Denkmaltage ist in diesem Jahr in Eppingen. Hier gibt es zahlreiche Aktionen. Foto: Endres

Eppingen. (rnz) Der "Tag des offenen Denkmals" findet am Sonntag, 13. September, zum 23. Mal in Deutschland statt. Unter dem Motto "Handwerk, Technik, Industrie" öffnen auch in diesem Jahr Denkmale aller Gattungen ihre Türen, darunter zahlreiche meist nicht zugängliche, und werden mit Führungen, Exkursionen und Rahmenprogramm erlebbar gemacht.

"Dieses Motto, ausgegeben von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, ist maßgeschneidert für ein Land wie Baden-Württemberg", betonte Peter Hofelich, Staatssekretär im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart gibt wieder eine Broschüre heraus, in der mehr als 800 Veranstaltungen aufgeführt sind, die anlässlich des Tags des offenen Denkmals in ganz Baden-Württemberg stattfinden. Die Broschüre liegt nun vor und kann kostenfrei bezogen oder im Internet unter www.denkmalpflege-bw.de abgerufen werden.

Die landesweite Eröffnung zum "Tag des offenen Denkmals" findet am Samstag, 12. September, in der Fachwerkstadt Eppingen statt. Zahlreiche Vertreter der Landesdenkmalpflege, kultureller Einrichtungen sowie politischer Institutionen sind geladen.

Das landesweite Verzeichnis sowie detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen der Lan-desdenkmalpflege finden Sie auf der Internetseite www.denkmalpflege-bw.de.

In der Wanderausstellung "Scheune sucht Freund", die zum Tag des offenen Denkmals passenderweise in einer Eppinger Fachwerkscheune gezeigt wird, stellen sich elf historische Scheunen vor, allesamt starke Persönlichkeiten. Sie präsentieren ihre äußeren und inneren Werte und zeigen vorbildhafte Ideen, die Mut machen sollen, das auch in Eppingen und dem Umland allgegenwärtige Thema der Scheunennutzung anzugehen. Für die Scheunen sollen damit neue Freundschaften geknüpft werden. Ort: Altstadtstraße 24, Fachwerkscheune. Öffnungszeiten 12 bis 16 Uhr. Die Ausstellung "Scheune sucht Freund" ist anschließend bis Anfang Oktober in der historischen Kelter von 1475 (Balzstraße 4) im Eppinger Stadtteil Kleingartach zu sehen.

Führungen durch die Altstadt gibt es um 13 und 15 Uhr. Dauer 45 Minuten. Treffpunkt: Ratsschenke, Altstadtstraße 5. In einer 45 minütigen Führung können die Besucher auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Fachwerkbauens gehen. Eppingens denkmalgeschützte Altstadt bietet alle Voraussetzungen dafür: Hier kann der Fachwerkbau vom Mittelalter über die Renaissance bis in die Neuzeit an eindrucksvollen Gebäuden nachvollzogen werden. Die Ratsschenke, die Alte Universität und das Baumann’sche Haus sind nur ein paar repräsentative Beispiele in der Fachwerkstadt Eppingen.

Ottilienkapelle: Führungen 11, 14 und 16 Uhr, Dauer etwa 45 Minuten. Treffpunkt an der Kapelle. Modellhäuser in Eppingen - exemplarisch die Anwesen Rappenauer Straße 8 und Brettener Straße 87. Führungen um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr. Dauer etwa eine Stunde. Treffpunkt: Marktplatz vor dem Rathaus.