Eppingen. Beim Zwiebelsortieren hat ein Mann in Eppingen statt Gemüse plötzlich eine Panzergranate in der Hand gehabt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brachte der Arbeiter das Geschoss mit Kaliber 7,5 Zentimeter nach dem Fund am Freitag in einen nahen Wald. Alarmierte Kampfmittelexperten stellten fest, dass der Treibsatz abgebrannt war und die Granate daher nicht mehr explodieren konnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Granate beim Zwiebelernten durch die Erntemaschine in Edingen-Neckarhausen aufgenommen worden war. (lsw)