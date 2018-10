Eppingen. (guz) Wie es mit dem Eppinger Jugendgemeinderat weitergeht, soll auf der nächsten Sitzung des Gremiums am 3. September entschieden werden. Als wahrscheinlich gilt, dass ein neuer Wahltermin festgelegt wird. Das schlägt zumindest die Stadtverwaltung vor. Der Termin könnte allerdings noch in einiger Ferne liegen, denn - rein organisatorisch - bieten sich dafür die Kommunalwahlen im kommenden Mai an. Möglich wäre zwar auch jeder andere Termin, bis Ende des Jahres wird es aber wohl in jedem Fall noch dauern.

Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am Samstag hatten, wie berichtet, lediglich drei Kandidaten die nötigen Unterlagen eingereicht. Die magere Bewerberzahl war gestern Mittag auch Thema bei einer Sitzung der Verwaltungsspitze mit Oberbürgermeister Klaus Holaschke. "Mit drei Bewerbern ins Rennen zu gehen, macht wenig Sinn", sagte Stadtsprecher Sönke Brenner im Anschluss an die Sitzung der RNZ. Einig ist man sich im Rathaus auch darin, dass mit einer Fristverlängerung, die als Möglichkeit im Raum stand, nichts gewonnen ist - vor allem, weil auch dieser Termin dann wohl noch in den Ferien liegen würde.

Daher wird Oberbürgermeister Holaschke dem Jugendgemeinderat nun vorgeschlagen, einen komplett neuen Wahlzeitpunkt festzulegen. Das hätte den Vorteil, dass die Zeit bis dahin genutzt werden kann, um unter den Eppinger Jugendlichen nochmals intensiv die Werbetrommel für das Gremium zu schlagen. Denn nicht zuletzt daran hatte es durch "das unglückliche Zusammentreffen" (Brenner) mehrere Faktoren gekrankt: Die Abgabe in den Ferien sei einigen Interessenten schlicht durchgerutscht, die Kinder- und Jugendförderung, die eigentlich den Jugendgemeinderat rege begleitet, war mit der Organisation des Eppi-Zentrums beschäftigt und durch die nahende Ferienzeit hatten die amtierenden Jugendvertreter auch an den Schulen nicht mehr im gewohnten Umfang Kandidaten suchen können.

"Wir sind zuversichtlich, dass bei einem neuen Wahltermin genügend Bewerber zusammenkommen und es auch in der nächsten Amtsperiode wieder einen Jugendgemeinderat geben wird", sagte Brenner. Offenbar haben auch einige der jetzigen Jugendgemeinderäte, die die Altersgrenze von 21 Jahren noch nicht erreicht haben, Interesse daran weiterzumachen. Nur haben sie wohl den Abgabetermin in der Ferienzeit schlicht aus den Augen verloren. Die drei bisherigen Kandidaten blieben bei einer Wahlverschiebung weiterhin im Rennen, wenn sie sich wieder neu um das Amt bewerben. Zehn Kandidaten müssten mindestens antreten, damit das Gremium handlungsfähig ist. Die jetzige kommunalpolitische Vertretung der Jugendlichen ist auf 18 Schultern verteilt.

Dass der Termin verschoben werden soll, ist so ungewöhnlich nicht, meinte Brenner: Auch die Amtsperiode des 2008 gewählten Rates sei bis 2011 verlängert worden - "Beim Jugendgemeinderat sind wir da flexibler." Das letzte Wort hat im Zweifelsfall ohnehin der OB.