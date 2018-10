Eppingen. (guz) "Das ist eine Baustelle, die wir uns nicht jedes Jahr wünschen", bekannte Bürgermeister Peter Thalmann angesichts der Pfützen, die sich am Freitag auf dem Boden der Schmiedgrundhalle gebildet hatten. Reinhard Ihle (SPD) und Peter Wieser (Grüne) hatten in der Sitzung des Technischen Ausschusses den erneuten Wassereinbruch moniert, den sie am Freitag selbst beim Sport festgestellt hatten. "Wir erwarten eine verständliche Erklärung", wandte sich Ihle an Thalmann.

Der bestätigte den Sachverhalt und führte das Malheur auf unglückliche Umstände zurück. Das Wasser sei durch den Giebel eingedrungen, der wegen der Sanierungsarbeiten am Dach mit Planen gesichert war. Die beauftragte Firma habe zwar das ganze Wochenende über durchgearbeitet, doch kräftiger Wind und starker Regen hatten offenbar in einträchtigem Zusammenspiel die Bemühungen der Arbeiter zunichte gemacht und die Schutzplane überwunden. Dieser Verdacht hat sich bestätigt, sagte Thalmann auf RNZ-Anfrage am Mittwoch nach einer Ortsbegehung mit Vertretern der Baufirma. Die Giebel sind inzwischen zwar zu, es könne aber immer noch vereinzelt tropfen, weil sich an manchen Stellen noch Wasser gesammelt habe, das sich im Zuge der Innenarbeiten an der Isolierung seinen Weg sucht. Thalmann verwies darauf, dass die alte Dachhaut jahrelang immer wieder geflickt werden musste und dementsprechend anfällig sei. Die neue Außenhaut des Daches sei hingegen dicht, die entsprechende Arbeit "top-sauber" ausgeführt. "Das wird ein super Dach" ist er sich sicher.

"Meine Mannshaft hat übrigens gewonnen", konnte Wieser am Dienstag dem Ganzen noch etwas Positives abgewinnen. "Wir hatten zusätzliche Abwehrspieler in Form von Kübeln."