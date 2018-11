Eppingen. (end) Die Aufregung und der Aktionismus glich einer Hysterie - selbst ein ausländerfeindlicher Anschlag wurde damals nicht ausgeschlossen: Doch letztlich war es "ein Sturm im Wasserglas" - das Feuer am 8. September 2015 in einem Wohncontainer für Asylanten in der Eppinger Elsenzstraße.

Die Ursache des Brandes war allerdings von Spezialisten des Landeskriminalamts schnell gefunden - der Bewohner des Containers rückte in den Blickpunkt der Ermittler. Jetzt steht der 26 Jahre alte Angeklagte vor dem Amtsgericht Heilbronn. Ihm wird fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen.

Laut Gericht soll der Asylbewerber bereits am Morgen eine "Shisha" - eine zum Rauchen von Tabak bestimmte Wasserpfeife - in einen Zwischenraum des Containers abgestellt haben. Allerdings haben sich in dem Rauchgerät noch Reste glühender Kohle befunden. Der Zwischenraum befand sich zwischen der eigentlichen Containerwand und einer Holzkommode. Laut Anklageschrift hat sich der Angeklagte aus dem Container entfernt und diesen verschlossen. Da der Untergrund unter der "Shisha" uneben gewesen war, wobei die Reste der glühenden Kohle die Containerwand oder die Kommode entzündet hatten - letztlich wurde der komplette Wohncontainer durch das Feuer zerstört. Laut Anklage entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro, die Eppinger Feuerwehr war damals mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte die Flammen schnell ersticken. Prozessauftakt ist am Mittwoch, 1. Juni unter Vorsitz von Strafrichter Abt. Zur Verhandlung sind sieben Zeugen und ein Dolmetscher geladen.

Im dem nicht rechtskräftigen Strafbefehl des Amtsgerichts Heilbronn vom 22. Oktober 2015 ist eine Geldstrafe von 450 Euro festgesetzt.