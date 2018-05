Der Jägersee ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Die Holzbohlen, die die Uferböschung auf der Südseite sichern, sind aber in so schlechtem Zustand, dass es inzwischen gefährlich ist, dem Ufer zu nahe zu kommen. Jetzt soll umfassend saniert werden. Foto: Guzy

Eppingen. (guz) Die Uferböschung des Jägersees soll noch in diesem Jahr umfassend und dauerhaft saniert werden. Der Technische Ausschuss stimmte am Dienstag der Maßnahme zu und bewilligte die erforderlichen 160.000 Euro, wobei 125.000 Euro als Vorgriff für den Haushalt des nächsten Jahres aufgenommen werden.

Mitglieder aller Fraktionen begrüßten, dass die Maßnahme nun doch zügig und als Gesamtpaket umgesetzt werden soll. In der vorangegangenen Sitzung hatte der Technische Ausschuss eine Entscheidung über die Sanierung trotz der Dringlichkeit verschoben. Die Mitglieder des Gremiums sahen noch Beratungsbedarf, zumal im aktuellen Haushalt bislang lediglich 35.000 Euro für die Maßnahme vorgesehen waren.

"Wenn man mit dem Fuß 'rein tritt, kann's schon sein, dass etwas wegbricht. Das ist mittlerweile relativ gefährlich", beschrieb Ingenieur Karsten Schmidt vom Sinsheimer Büro Willaredt-Ingenieure die momentane Situation. Teile des Südufers sind gesperrt, die Sanierung ist nicht mehr aufzuschieben.

An sich ist der Austausch der maroden Holzbohlen gegen mehrere Lagen Blocksteine auf 130 Meter Länge auch kein größeres Problem und in vier Wochen zu schaffen. Wären da nicht die Bewohner und die Beschaffenheit des Sees. "Wir haben die durchgehende Tiefe falsch eingeschätzt", räumte Bürgermeister Thalmann ein. Denn um das Ufer sanieren zu können, muss eine enorme Wassermenge abgelassen werden. Nur in der Mitte bleibt dann noch ein kleiner Bereich für die Fische. "Wir müssen an die Grenze dessen gehen, was für den Bestand verträglich ist", umriss Thalmann die Probleme der Maßnahme.

Für die Sanierung bleibt nur das schmale Zeitfenster zwischen Herbst und Winter, wenn die Temperaturen sinken und die Fische ohnehin träge werden. Wird es aber zu kalt, könnte der verbleibende Restsee einfrieren - und mit ihm die Fische.

Nach dem jetzt getroffenen Bau- und Finanzierungsbeschluss muss nun also alles sehr schnell gehen: Bereits im November sollen die Arbeiten an eine Fachfirma vergeben werden. Wenn es gleich losgeht, könnte die Sanierung noch vor Weihnachten abgeschlossen sein. Über allem schwebt aber das Risiko eines frühen Kälteeinbruchs.

Die Ufersanierung ist Sache der Stadt. Die Interessengemeinschaft (IG) Jägersee, deren Arbeit von allen Fraktionen ausdrücklich gelobt wurde, wird außerdem auf eigene Kosten die bestehende Bühne am See, die beiden Besucherstege und die Brücke am Einlauf des Sees sanieren. Sie übernimmt auch die erforderlichen Renaturierungsmaßnahmen. Zudem will die IG ein neues Stauwehr am Vorfluter bauen und die Toilettenanlagen der Jägerseehütte ertüchtigen.

Rund 35.000 Euro soll das alles kosten. Fördergelder gibt es dafür nicht. Allerdings hat die IG einen Vereinszuschuss von 15 Prozent der Kosten für den Bühnenbau bei der Stadt beantragt. Der Gemeinderat wird darüber bei den anstehenden Haushaltsberatungen entscheiden.