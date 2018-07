Bei den Stromkunden konnten die Eppinger Stadtwerke im vergangenen Jahr kräftig zulegen. Doch die Erwartungen an das Unternehmen waren bei seiner Gründung höher, der Konkurrenzdruck am Markt steigt und die geplante Entflechtung der Netze stockt. Foto: Guzy

Eppingen. (guz) Die Ende 2014 gegründeten Stadtwerke Eppingen (SWEpp) haben ihre Marktposition nicht nur gefestigt, sondern auch etwas weiter ausgebaut und der Stadt einen Gewinnanteil von rund 138.000 Euro beschert. Das Geschäftsjahr 2016 werten die Verantwortlichen als "zufriedenstellend", sind hinsichtlich einer weiteren Gewinnsteigerung in diesem Jahr optimistisch, sehen aber zugleich größere Herausforderungen auf das Unternehmen zukommen.

Wohl auch deshalb hat die Geschäftsführung vor wenigen Wochen Ruth Schambach erneut als Beraterin ins Boot geholt. Die Diplom-Betriebswirtin hatte 2014 im Vorfeld der Stadtwerkegründung die Rentabilität der damals vorhandenen Netze geprüft und die Gründung empfohlen. Nun geht es offenbar darum, wie sich die Stadtwerke zusätzlich zum Netzausbau neue Geschäftsfelder erschließen können. Auch einen Vollzeitgeschäftsführer einzustellen, ist trotz der dadurch steigenden Personalkosten inzwischen offenbar kein Tabu mehr. Geschäftsführer Hans-Joachim Seigel ist hauptsächlich für die Erdgas Südwest tätig und betreut die Stadtwerke nur mit etwa 15 Prozent seiner Arbeitszeit. Nach Ansicht einiger Gemeinderäte, vor allem von der SPD, ist auch die Personalausstattung im Beratungsbüro zu spärlich, um effektiv am Markt mitmischen zu können. "Wir sind der Meinung: Es geht noch mehr - es muss noch mehr gehen", sagte Reinhard Ihle (SPD). "Wir müssen aktiver werden."

Aller positiven Zahlen und Neukunden zum Trotz, zeichnet sich längst ab, dass der Markt der Energieversorger in einigen Jahren ein anderer sein wird und dass auch die Anforderung an die SWEpp-Geschäftsführung steigen werden. Seit vergangenem Jahr sind die Stadtwerke dabei, ihre "energiewirtschaftlichen und kaufmännischen Prozesse zu optimieren", heißt es in der Bilanz, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutiert und einstimmig gebilligt wurde.

Vom 2014 selbst gesteckten Ziel, die Netze zu entflechten und binnen acht Jahren eigenständig agieren zu können, sind die Stadtwerke offenkundig noch ein großes Stück entfernt. In den kommenden Monaten wird sich der Gemeinderat wohl mit der Frage befassen, ob man an diesem Ziel festhalten und dafür dann möglicherweise neue Risiken eingehen will - hauptsächlich bei den Finanzen.

Die Stadtwerke versorgen seit Anfang 2015 hauptsächlich das Eppinger Stadtgebiet mit Erdgas und Strom, gewinnen aber auch in den umliegenden Gemeinden immer mehr Neukunden hinzu, vor allem im Bereich Stromversorgung. Die Erlöse aus dem Stromverkauf haben sich innerhalb eines Jahres von 465.000 auf 856.000 Euro nahezu verdoppelt. Das Geschäft mit Gas ist "stabil", was die Geschäftsführung allerdings angesichts des "erheblichen Wettbewerbsdrucks" am Markt - nicht zuletzt durch Stadtwerke benachbarter Kommunen - als Erfolg verbucht.

Insgesamt sind die Umsatzerlöse der SWEpp 2016 von 3,4 auf 4,4 Millionen Euro deutlich gestiegen. Vom Jahresüberschuss von 265.000 Euro (2015: 240.000 Euro) fließen gemäß den Anteilen an der GmbH & Co. KG 138.000 Euro an die Stadt respektive deren Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen. Die restlichen 49 Prozent des Gewinns teilen die Kommanditisten Erdgas Südwest und EnBW untereinander auf. Mit den Einnahmen aus der Verpachtung ihrer 60 Kilometer Gas- und der 317 Kilometer Stromleitungen haben die SWEpp im vergangenen Jahr rund eine Million Euro erzielt (2015: 959.000 Euro). Gleichzeitig wurde die Verschuldung von 6,5 auf 6, 1 Millionen Euro verringert. Das Eigenkapital liegt bei fast acht Millionen Euro, das Anlagevermögen bei 17,3 Millionen.

Dass immer mehr Verbraucher den fossilen Brennstoffen den Rücken kehren, zwingt auch die SWEpp zu einer schrittweisen Neuausrichtung, denn dadurch ist langfristig ein Rückgang der Strom- und Gaserlöse programmiert: Der Anteil an erneuerbaren Energien wird ebenso steigen wie der Wettbewerbsdruck, während gleichzeitig die staatlichen Fördersätze sinken und auch die Temperaturentwicklung in den Wintermonaten nicht eben förderlich fürs Energiegeschäft ist.

Derzeit immerhin können Geschäftsführung und Aufsichtsrat "keine Risiken" für die SWEpp erkennen und rechnen für 2017 sogar mit weiter steigenden Umsatzerlösen. Außerdem verspricht man sich Einsparungen durch die Verbesserungen der Netzeffektivität, obwohl die Investitionen in diesem Jahr von 1,2 Millionen auf 554.000 Euro zurückgefahren werden.