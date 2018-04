Eppingen. (isi) Vielleicht lag es am schönen Wetter, vielleicht am Zeitpunkt, jedenfalls fühlten sich von der Veranstaltung "Sport und Integration" nur etwa 20 Gäste angesprochen. Da half es auch nichts, Kinder einzuladen, die Folklore und andere Tänze vorführten, denn nach gelungenem Auftritt waren sie und ihre erwachsenen Begleiter meist ebenfalls wieder verschwunden.

Dabei hatten sich die Veranstalter - die Stadtverwaltung, die Sportkreise Sinsheim und Heilbronn sowie die Landtagsabgeordneten Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) - alle Mühe gegeben, das Thema mit Leben zu füllen, hatten Akteure geladen, die von ihren Erfahrungen berichteten und ein interessantes Podium zusammengestellt, die gern Ideen aufgegriffen hätten. Doch das Angebot scheint nicht die zu erreichen, für die es gedacht war.

Das spiegeln auch die Zahlen wider, die vom Deutschen Sportbund erhoben worden sind. Von Menschen mit Migrationshintergrund sind gerade einmal zwölf Prozent überhaupt in Vereinen Mitglied, nur sechs Prozent engagieren sich auch ehrenamtlich. Zwei Drittel der Sportvereine in Baden-Württemberg hat überhaupt keine Mitglieder mit Migrationshintergrund, so die Statistik, die jedoch mit Vorsicht zu genießen ist, denn Edith Kobold, Vorsitzende des Turnvereins Eppingen erklärte, dass ihre Vereinsverwaltung zwar Rückschlüsse aus den Familiennamen schließen könnten, dass sie aber auf ihren Anmeldezetteln nicht nach der Herkunft fragen.

Und das hat einen guten Grund: Beim Sport braucht man zunächst nicht unbedingt Sprache, um miteinander in einem Team spielen zu können, da sind sich Klaus Ranger, Vorsitzender des Sportkreises Heilbronn, und Josef Pitz, Vorsitzende des Sportkreises Sinsheim, einig. Somit seien die Hemmungen mitzumachen sehr gering, zumindest bei Kindern.

Grundsätzlich seien ihre Einrichtungen schon immer offen für jeden, nur habe man nie ein großes Thema daraus gemacht. Pitz brachte es auf den Punkt: "Wir sind grundsätzlich bestrebt, überhaupt Menschen zu finden, die ein Amt übernehmen oder eine Abteilung führen." Denn immer weniger Menschen seien bereit oder hätten die Zeit, sich neben Arbeit und Familie noch ehrenamtlich zu engagieren. "Wir würden uns einige Impulse von Migranten wünschen, denn wenn wir wissen, wo wir helfen können, dann suchen wir auch nach Lösungen", so Pitz.

Zwei gelungene Beispiele wurden in der Veranstaltung vorgestellt. Susanne Kugler (Sportkreis Heilbronn) berichtete von Schwimmkursen für muslimische Frauen in Neckarsulm, Plattenwald und Amorbach. Die seien so gut angenommen worden, dass sie sich zu Schwimmkursen für Frauen entwickelt haben, gleich welcher Herkunft. Sergej Gergert (Deutscher Sportbund) stellte das Programm "Integration durch Sport" vor, das es seit 25 Jahren gibt, zunächst für Spätaussiedler gedacht war und im Jahr 2000 auf alle Migranten ausgeweitet wurde.

Das Ziel sei, die Menschen über den Sport in die Gesellschaft zu integrieren. Inzwischen gibt es 40 Stützpunktvereine im Land, die gezielte Angebote für Migranten bereithalten und Gelder sowie Fortbildungen bekommen. Er stellte zudem das russische Wurfspiel Gorodki vor, mit dessen Hilfe sich deutsche und russische Menschen durch das gemeinsame Spiel kennenlernen können und ins Gespräch kommen.

Sabine Vogel von der Integrations- und Seniorenstelle Eppingen wollte die Veranstaltung als Auftakt: "Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein internationales Sportfest veranstalten, bei dem die Vereine ihre Sportarten vorstellen." "Würde die Beteiligung in Vereinen steigen, wenn diese mehr mit den Schulen kooperieren würden?", fragte Friedlinde Gurr-Hirsch. Der Konrektor der Hellbergschule, Andreas Schey, hatte darauf eine Antwort: "Wir haben sehr niederschwellige Angebote, auch in Zusammenarbeit mit Vereinen. Doch Ehrenamtliche wachsen nicht auf Bäumen."