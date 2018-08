Eppingen-Richen. (guz) In wenigen Wochen soll’s in Richen rund gehen: "Wir liegen gut im Zeitplan", teilte Sönke Brenner, Pressesprecher der Stadt Eppingen, zum Stand der Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr am östlichen Ortsausgang Richens mit. Allerdings wird die Freigabe des Kreisel-Astes Richtung Stebbach voraussichtlich erst etwa eineinhalb Wochen nach Ende der Sommerferien möglich sein - Kindergarten, Schule und Sportplatz können somit in dieser Zeit nicht direkt angefahren werden.

Solange die neue Fahrbahndecke noch nicht aufgebracht ist, soll der innerörtliche Hol- und Bringverkehr als Interimslösung über den Sportplatzweg umgeleitet werden. Zu Fuß sind alle drei Einrichtungen ohne Umweg zu erreichen.

Nichts geändert hat sich hingegen am angepeilten Fertigstellungstermin: Mitte November soll der Kreisel eingeweiht werden.

Der Gemeinderat hatte im Mai den Aufstellungs- und Finanzierungsbeschluss für das seit langem geforderte Vorhaben gefasst, das vor allem den Schul- und Kindergartenweg für Kinder sicherer machen soll. Anfang August waren dann die Bagger angerollt. Der in zwei Abschnitten unterteilte Umbau ist laut Mitteilung der Stadt bislang ohne Überraschungen verlaufen. Eine ursprünglich nicht vorgesehene Baustellenampel ermöglicht längst auch die direkte Zu- und Ausfahrt für Anlieger der Wohngebiete Heiligenberg und Steige. Eine Einbahnstraßenregelung war somit nicht nötig. Der überörtliche Verkehr aus Richtung Gemmingen wird über die K 2052 und die L 1110 zur Berwanger Straße umgeleitet.

Die Bauleitung hat das Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt. Die Gesamtkosten sind mit rund 580.000 Euro veranschlagt, 310.000 Euro davon trägt die Stadt, der Rest kommt von Land und Landkreis.