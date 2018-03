Von Michael Endres

Eppingen. Ein 42-jähriger Bewohner eines Fachwerkhauses ist am frühen Donnerstagmorgen in Eppingen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte der Feuerwehr Eppingen waren gegen 4.20 Uhr alarmiert worden, nachdem die Anwohner den Rauch in dem Fachwerkgebäude in der Brettener Straße 10 bemerkt hatten; sie waren durch Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen worden. Die Eppinger Feuerwehr war innerhalb kürzester Zeit an der Einsatzstelle, zumal das Gerätehaus nur einen Steinwurf weit entfernt liegt. Während die Hausbewohner des zweiten Stockwerks - eine vierköpfige Familie - unbeschadet ins Freie gelangte, mussten die Wehrmänner unter Atemschutz in die Wohnung des 42-Jährigen vordringen.

"Alles war total verqualmt und sehr heiß", beschreibt Einsatzleiter Frank Pitz von der Feuerwehr die Situation. Das Feuer im Wohnzimmer war innerhalb kürzester Zeit gelöscht. Die Flammen müssen nach ersten Erkenntnissen nach einiger Zeit von selbst erloschen sein, "dem Feuer fehlte der Sauerstoff, es hat geschwelt und damit auch die gefährlichen Rauchgase entwickelt", berichtet Pitz weiter. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte den leblosen 42-jährigen Bewohner und schafften ihn sofort ins Freie: Hier bemühten sich die Floriansjünger bis zum Eintreffen des Notarztes mit Wiederbelebungsmaßnahmen - aber vergebens. Der Hausbewohner konnte nicht mehr gerettet werden. Neben einer tödlichen Rauchgasvergiftung hat der 42-Jährige laut Augenzeugen auch schwere Verbrennungen erlitten.

Wie es zu dem Schwelbrand in der Wohnung kommen konnte, ist noch völlig unklar, ebenso ob der Wohnungsinhaber letztlich durch die Rauchgasentwicklung starb oder durch andere Ursachen. Brandexperten waren noch in den frühen Morgenstunden vor Ort, um nach der Ursache des Feuers zu suchen und Spuren zu sichern.

Auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke machte sich noch in den frühen Morgenstunden ein Bild von der Lage an der Einsatzstelle und zeigte sich erschüttert über den dramatischen Todesfall. Gleichzeitig lobte er den raschen und umsichtigen Einsatz der Feuerwehr.

Das Fachwerkhaus in der Brettener Straße 10 gehört mit zu den ältesten Gebäuden der bekannten Fachwerkstadt im Kraichgau. Die Wohnung des 42-Jährigen liegt unmittelbar über einem Radio- und Fernsehgeschäft. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 30 000 bis 40 000 Euro liegen.

Eine Wohnung in dem Haus ist derzeit noch unbewohnbar. Eine weitere Wohnung konnte nach entsprechender Durchlüftung von der dort wohnenden Familie mit vier Kindern wieder bezogen werden. Die Eppinger Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz.