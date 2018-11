Das Interesse der Jugendlichen an einer guten beruflichen Zukunft war groß. Fotos: Höhl

Von Ruben Höhl

Eppingen. 35 Firmen aus Eppingen und der Region präsentierten ihr Ausbildungsangebot beim 14. Jobstart-Treff in der Eppinger Hardtwaldhalle. Heute ist der Nachwuchs für Firmen wertvoll wie nie, die Voraussetzungen haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Während vor einigen Jahren noch ein Überangebot an Jugendlichen bestand und die Firmen freie Auswahl hatten, fällt es heute zunehmend schwerer, an Mitarbeiter von morgen zu kommen.

Entsprechend groß ist das Engagement der Firmen im Wettbewerb um qualifizierte Jugendliche. Klassenweise strömten die Schüler gestern mit Neugier und dem Willen, die ersten Grundsteine für ihren Berufsweg zu legen, in die Stadthalle. Ausbildung zum Koch, Verfahrensmechaniker, Maurer, Gerüstbauer, Maler sowie verschiedene kaufmännische Berufe konnten die Schüler in einen bunten Basar der Möglichkeiten kennenlernen. Besonders bei der Eppinger Firma Dieffenbacher, die viele Ausbildungen im technischen und kaufmännischen Bereich anbietet, herrschte reger Andrang.

Hauke Schmidt, Technischer Ausbilder bei Dieffenbacher, freute sich über das große Interesse der Jugendlichen und beantwortete deren interessierte Fragen. Als internationale Firmengruppe mit rund 1780 Mitarbeitern, die im Bereich Maschinen- und Anlagenbau tätig ist, stellt Dieffenbacher komplette Produktionsanlagen her, die unter anderem in der Holz- und der Automobilindustrie eingesetzt werden. An einer kleinen Presse konnten die Schüler sich schon einmal ein Bild von den Kräften machen, die eine solche Maschine entwickelt. Mit 500 Bar Druck prägten sie das Firmenlogo auf Flaschenöffner aus Edelstahl.

"Ich würde gerne meine Karriere bei Dieffenbacher starten, weil mich die Arbeit mit großen Maschinen reizt und es mir Spaß macht, in einer großen Firma mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten", sagte der 14-jährige Pascal Kliem, der derzeit die Hellbergschule besucht. "Es macht mir Spaß, Dinge zusammenzubauen. Das fing schon als Kind an. Ich würde mich freuen, meine Karriere als Mechatroniker zu beginnen", erklärte er seine Motivation.

Edelstahl spielt auch bei Blanco aus Oberderdingen eine wichtige Rolle. Spülen, Großküchenausstattungen und weitere glänzende Produkte wie Armaturen haben ihren Ursprung im Kraichgau. Die Jugendlichen können beispielsweise als Industriekaufleute, Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufleute für Speditions- und Logistikdienstleistungen, Chemielaborant, Industriemechaniker, Zusatz Elektrofachkraft, Werkzeugmechanikerin oder Konstruktionsmechaniker bei Blanco einsteigen.

Aber auch Bier spielt in Eppingen, dank der Palmbräu, eine bedeutende Rolle. Durch den angebotenen Ausbildungsplatz zum Brauer, haben die Jugendlichen die Möglichkeit, aktiv an einem schmackhaften Produkt mitzuwirken. Adrian von Berg aus Kürnbach hat die Ausbildung zum Brauer zwischen 2002 und 2005 absolviert und informierte die Schüler über seinen Beruf. "Es ist ein sehr technisch orientierter Beruf, doch auch ein guter Sinn für Sauberkeit ist erforderlich, da Bier ein sehr sensibles Getränk ist. Auch chemisches und physikalisches Verständnis sind eine gute Voraussetzung für diesen Beruf", erklärte von Berg.

Die 13-jährige Sarah Noss kann sich vorstellen, eine Ausbildung zur Erzieherin zu beginnen, da sie den Umgang mit Kindern mag. Die gleichaltrige Selina Leipold ist besonders an einer Ausbildung zur Bankkauffrau interessiert, denn ihr liegt die Zusammenarbeit mit Menschen und der verantwortungsvolle Umgang mit Geld am Herzen. Immanuel Schaaf, ebenfalls 13 Jahre alt, möchte mit einer Ausbildung zum Grafikdesigner sein Hobby Zeichnen zum Beruf machen.