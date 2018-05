Eppingen. (guz) Auch im zweiten Anlauf haben die Pläne zur Umgestaltung der Waldstraße und des Wendekreisels beim Turnerheim des TV Eppingen den Technischen Ausschuss nicht passiert. Das Thema wurde erneut vertagt und soll erst dann wieder auf den Tisch kommen, wenn der Haushalt eingebracht ist und die Fraktionen ihre Stellungnahmen und Anträge dazu abgegeben haben. Knackpunkt sind die Kosten von 150.000 Euro für den Umbau und offenbar auch eine "neue Marschroute" für den Haushalt 2015, die sich laut Hartmut Kächele (SPD) bereits abzeichnet.

Die Stadt will den geschotterten Wendekreisel, der neben der Sportstätte des Turnvereins im FFH-Gebiet liegt, größtenteils aus dem Wald herausnehmen und zum asphaltierten Wendehammer umbauen. Außerdem soll der Zufahrtsweg breiter werden, wodurch ein Fußweg auf der Stadionseite und Längsparkplätze an der Waldseite möglich sind. Durch einen geänderten Zaunverlauf könnte Platz für zwei behindertengerechte Parkplätze direkt am Eingang zum Turnerheim entstehen. Ziel des Umbaus ist es, die bei größeren Veranstaltungen oft chaotische Parksituation zu verbessern, das Wenden zu erleichtern und außerdem die jährliche Nachschotterung der derzeitigen Wendeschleife überflüssig zu machen.

Bereits in der Sitzung am 11. November hatten Ausschussmitglieder die Pläne kritisiert und die Entscheidung vertagt. Peter Wieser (Grüne) sprach dabei von einem teueren Geschenk an den TV, der im kommenden Jahr sein 150. Jubiläum feiert, und störte sich daran, dass die Verwaltung mit der Vergrämung von dort lebenden Eidechsen und Ausgaben für die Vorplanung bereits Tatsachen geschaffen hat. In der Sitzung am Dienstag zeigte sich Wieser auch mit der überarbeiteten Planung unzufrieden: "Ich sehe da draußen nicht die Notwendigkeit für diese Maßnahme", sagte er. "Ich sehe auch nicht, wo wir das Geld hernehmen sollen, um ständig Parkplätze zu bauen." Zustimmen wolle seine Fraktion nur, wenn es deutlich günstiger wird.

Carmen Probst (CDU) lobte zwar die geänderten Pläne, hoffte aber gleichzeitig, dass die Maßnahme im gesteckte Kostenrahmen bleibt. Jörg Haueisen (FBW) sprach sich für die Variante mit einem abgerundeten Wendehammer aus, forderte aber, dass nicht der Ausschuss, sondern der Gemeinderat darüber entscheidet. Uneins war die SPD. Während Fraktionschef Kächele grundsätzlich für den Umbau ist, aber "für das Geld so viel Parkplätze wie möglich rausholen" will, kritisierte Dieter Grässle erneut die immensen Kosten.

Da half es wenig, dass Bürgermeister Peter Thalmann lieber heute als morgen die Aufträge vergeben will, weil es eine "typische Winterbaustelle" sei und der Zeitpunkt für eine Ausschreibung somit ideal. Auch die Vergleichsrechnung, dass für dieselbe Summe gerade 200 Meter Feldweg gebaut werden könnten, die Waldstraße jedoch viel stärker frequentiert und außerdem die Zufahrt zu einem "Aushängeschild" sei, konnten die Ausschussmitglieder nicht umstimmen: Die Vertagung wurde bei einer Enthaltung beschlossen.