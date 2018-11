Eppingen. (guz) Die erste Hälfte des Berliner Rings wird noch in diesem Jahr komplett saniert sein. Die Bauarbeiten machen so große Fortschritte, dass Bürgermeister Peter Thalmann die Fertigstellung "ohne Vorbehalte", also auch unabhängig vom Wetter, in zehn bis zwölf Wochen in Aussicht stellt.

Anfang des Jahres sah das noch ganz anders aus: Wegen der schleppenden Haushaltsberatungen konnten die Arbeiten erst mit Verzögerung ausgeschrieben werden. Die Folge: Die Sanierung des dritten Abschnitts von der Waldstraße bis zum geplanten Kreisverkehr bei der Stadthalle wurde ins kommende Jahr verschoben. Nun aber soll alles noch in diesem Jahr fertig werden.

Die Bauunternehmer hätten unter Hochdruck gearbeitet, und auch, dass die Sanierung unter Vollsperrung erfolgte, habe dazu geführt, den Zeitverlust wieder wettzumachen, begründet Thalmann im Gespräch mit der RNZ seine Zuversicht.

Der Abschnitt vor der Schule, inklusive der neuen Haltebuchten für die Busse, ist bereits seit Wochen fertig, die Arbeiter richten dort lediglich noch den Schulparkplatz. Der Bereich zwischen Waldstraße und Johannes-Kleinheins-Straße wird derzeit für die Asphaltierung vorbereitet. Die letzten Arbeiten den Wasserleitungen sind abgeschlossen und auch die Gehwege wurden schon gepflastert. Ab Montag in einer Woche wird der neue Fahrbahnbelag aufgebracht. Dafür soll dann auch die Zufahrt zum Gymnasium über die Adolf-Vielhauer-Straße vom 22. bis 26. September gesperrt werden. Gleichzeitig beginnt noch im September der Bau des neuen Parkplatzes am Südring auf dem Wiesengrundstück gegenüber der Selma-Rosenfeld-Realschule, der mit fast 100 neuen Stellplätzen die Parksituation auf dem Schulhügel deutlich entschärfen soll.

Obwohl der Bau für erhebliche Diskussionen im Gemeinderat gesorgt hatte - die SPD-Fraktion wollte erst den zweiten Teil des Berliner Rings bis zur Weinbrennerstraße sanieren, bevor der Parkplatz gebaut wird - hatte die Mehrheit noch vor den Sommerferien den Weg für die Vergabe der Arbeiten freigemacht. Der neue Parkplatz wird - auch das war umstritten - mit einem Unterflur-Sammelsystem für Wertstoffe ausgestattet. Die bisher dort aufgestellten Sammelcontainer hatten etliche Anwohner und Gemeinderäte gestört.

Wie der Berliner Ring an Ende abgerechnet wird, weiß Thalmann indes noch nicht. Bisher sind lediglich die ersten beiden Bauabschnitte mit rund 900.000 Euro im Haushalt 2014 eingeplant. Der dritte, rund 390.000 Euro teure Abschnitt sollte im Jahr 2015 finanziert werden. Der Parkplatz am Südring wird als separate Maßnahme im Haushalt abgerechnet.

Wenn am Montag die Schule beginnt, stehen die neuen Haltebuchten allerdings noch nicht für die Schülerbeförderung zur Verfügung. Die Schulbusse halten weiterhin am Bahnhof Eppingen oder an der Haltestelle Eppingen West. Nur die Busse in Richtung Kirchardt - Bockschaft - Berwangen-Stebbach fahren die regulären Haltestellen an.