Eppingen. (guz) Das Expertenurteil über den Parkhausentwurf des Eppinger Architekten Karl-Peter Ehehalt ist eine klare Absage: "Weder benutzerfreundlicher noch wirtschaftlicher als das seitens der Stadt vorangetriebene Parkhaus" sei Ehehalts Planung, urteilt Bern Beer, Geschäftsführer der Karlsruher AMP Parking GmbH, die sich auf den Bau von Parkhäusern spezialisiert hat. Beer kommt zu dem Schluss, "dass die Weiterverfolgung dieses Vorschlags, der sich im Wesentlichen an städtebaulichen Gesichtspunkten orientiert, aus parkhaustechnischer Sicht nicht zu empfehlen ist".

Ebenso geht es den Vorschlägen der Bürgerinitiative für einen flacheren Bau: Zu teuer und zu viel verbrauchte Grundfläche, bilanziert Beer. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat, der sich am Dienstag erneut mit dem Thema Parkhaus beschäftigte. Beer, der von der Stadt beauftragte Architekt, führte dem Gremium die aktuelle Planung, aber auch deren mehr als dreijährige Geschichte vor Augen, in deren Verlauf die Stadt inzwischen 115.000 Euro bezahlt hat.

Im Oktober 2013 hat der Gemeinderat der Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Parkhaus auf der Westseite des ehemaligen Süßmostereiareals zugestimmt. Über die konkrete Gestaltung des Baus ist damit aber noch längst nicht entschieden. Bei dem Sachstandbericht am Dienstag ging es nach wie vor um Details, um Einwände dreier Anwohner aus der Ludwig-Zorn-Straße, um die städtebauliche Wirkung des Parkhauses und um die Kosten. Momentaner Stand: Ein viergeschossiges Parkhaus - drei davon überirdisch - mit 187 Stellplätzen und einem unterirdischen Verbindungsweg zur Stadtmitte würde rund 3,2 Millionen Euro kosten. Um die Anwohner vor Lärm und vor neugierigen Blicken von der nicht überdachten vierten Parkebene zu schützen, ist eine Lärm- und Sichtschutzwand für 30.000 Euro im Gespräch, die zwei Meter über die letzte Ebene ragen müsste, damit knapp vier Meter hoch wäre und die Grundstücke in der Ludwig-Zorn-Straße teilweise beschatten würde. Das wäre allerdings zumutbar, urteilen Planer und Verwaltung, die auf eine einvernehmliche Lösung mit den betroffenen Grundstückseigentümern setzen. Würde die Nordseite zur Zorn-Straße komplett geschlossen, was bisher nicht vorgesehen war, könnte die Luft nicht mehr ausreichend zirkulieren und eine Belüftungsanlage für 130.000 Euro wäre nötig.

Überlegt wird auch, einen Richtung Ludwig-Zorn-Straße gelegenen Streifen des obersten Parkhausdecks zu sperren beziehungsweise abzuschrägen. Dadurch gingen allerdings 13 Stellplätze und 100.000 Euro Fördermittel verloren. Aufgefangen werden könnte dieser Verlust, indem das Parkhaus drei Meter länger und 40 Zentimeter breiter gebaut wird. Dann wäre allerdings der Gehweg entlang des Parkhauses an der Wilhelmstraße nur noch 1,30 Meter breit.

Während sich SPD-Stadtrat Hartmut Kächele (SPD) eine Symbiose der städtischen Planung und der Ehehalt'schen Entwürfe für überlegenswert hält und eine eigene Sitzung zum Thema forderte, bei der auch die Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens auf den Tisch kommen soll, warnte OB Klaus Holaschke davor, den bisherigen Bebauungsplan zu verlassen. Weil bisher alle Versuche gescheitert sind, auf dem Areal ein Einzelhandelszentrum mit Parkhaus zu bauen, hat die Stadt den als dringend notwendig erachteten Parkhausbau in die eigene Hand genommen, will aber bei der Vermarktung des restlichen Grundstücks flexibel bleiben. Ein großflächiger angelegtes Parkhaus würde da zu viele Möglichkeiten beschneiden.

"Wir werden den Nachbarschutz und die geäußerten Vorschläge nochmals näher untersuchen", versprach Holaschke. In vier Wochen soll das Thema erneut im Rat behandelt werden. Bis dahin wird die Verwaltung auch eine 3-D-Visualisierung vorlegen, um die Raumwirkung der verschiedenen Varianten zu veranschaulichen. Weil besonders der Fassade des Parkhauses eine große städtebauliche Bedeutung zukommt, denkt die Verwaltung darüber nach, für die Gestaltung einen Architektenwettbewerb auszuschreiben.