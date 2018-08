Nur noch ein Gewerbegrundstück gibt der Zuckerbaum her. Dass das Gewerbegebiet jetzt im oberen Bereich direkt an die Landstraße Richtung Helmstadt angeschlossen werden soll, beschloss jetzt der Gemeinderat. Foto: Barth

Epfenbach. (cba) Das Gewerbegebiet "Zuckerbaum" soll eine möglichst direkte Anbindung auf die L 530 (Epfenbach-Helmstadt), damit auf die Bundesstraße und somit zur Autobahn bekommen. Diesen Wunsch hegt die Gemeinde schon lange. Denn das Gewerbegebiet, die "Schwildwach" sowie der Ortskern sollen vom LKW-Verkehr entlastet werden. Jetzt schickte der Gemeinderat die planerischen Schritte auf den Weg.

Vorgesehen ist nun, am jetzigen Wendekreisel - nahe der Firma Freund - einen Durchstoß und damit einen weiteren Zubringer zur L 530 zu realisieren, die direkt auf die B 292 führt. Der Wendehammer soll dann komplett zurückgebaut werden. "Jetzt geht's ans Eingemachte", so der Planer, Dietmar Glup.

Günter Reichert regte an, statt an eine reine Ausfahrt möglicherweise an einen Kreisel zu denken, der bei eventueller Realisierung eines weiteren Gewerbegebietes gegenüber des bestehenden von Nutzen sein und gleich beide Gewerbegebiete an die L 530 anbinden könnte. Weit in die Zukunft gerichtet, dennoch berechtigt wertete Planer Dietmar Glup die Frage Reicherts: "Wo könnte man noch einen kleinen Teil Gewerbegebiet erschließen?" Glup hielt diesen Vorstoß als einen sehr "weitgehenden Gedanken" und als einen "Ansatz, der einen längeren Atem benötigt". Dennoch wolle er ihn prüfen.

Sabine Reißig bremste Reichert und gab zu bedenken, Epfenbach solle sich verstärkt in Richtung Wohnbebauung orientieren, weniger auf Gewerbeflächen, die "nicht so sehr nachgefragt sind". Zudem: Auf einer derart "exponierten Lage" (auf dem Hang am Ortsrand Richtung Helmstadt) noch mehr Gewerbeflächen auszuweisen, hielt sie für fragwürdig. Dietmar Glup näherte sich der Diskussion an: "Ich finde den Gedanken charmant". Er schränkte sein Zugeständnis jedoch ein, indem er verdeutlichte: Abklären solle man die Überlegung, "damit man nichts verkehrt macht".

Manfred Hafner hielt die Diskussion um die Möglichkeit eines weiteren Gewerbegebietes für ein Thema, das im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts berücksichtigt werden solle.

Auch er war der Meinung, den dörflichen Charakter Epfenbachs beizubehalten. Gleichzeitig regte er an, zunächst die Vermarktung des Areals im Bleichweg voranzutreiben. Alexander Schuschkleb befürchtete eine Zersiedelung der Landschaft und meinte, die "Option für ein Gewerbegebiet da oben ist nicht der Glücksgriff". Hafner forderte, im "Zuckerbaum" das Hinweisschild zu den Grundstücken zu entfernen, das auf den Zustand "Verkauft" hinweist, um das letzte noch verbliebene Restgrundstück besser vermarkten zu können. Einen Vorschlag Schuschklebs will Planer Glup ebenfalls prüfen: Die Möglichkeit, den Kreuzungsbereich künftig für die Feuerwehr schlauchfrei zu halten.

Das Geld für die Realisierung des Zubringers auf die L 530 ist im Haushalt bereits eingestellt. In der Julisitzung soll die Änderung des Bebauungsplanes besprochen werden. Im Oktober schon soll die Ausschreibung sein.