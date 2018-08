Die Ausbeute an Ideen und Anregungen passte auf etwas mehr als eine Pinnwand: Rund 25 Bürger und der Gemeinderat waren zur Bürgerversammlung gekommen. Die künftigen Leitlinien wollen Dietmar Glup und Heinrich Ereth mit der Gemeinde ausarbeiten. Fotos: Barth

Die Ausbeute an Ideen und Anregungen passte auf etwas mehr als eine Pinnwand: Rund 25 Bürger und der Gemeinderat waren zur Bürgerversammlung gekommen. Die künftigen Leitlinien wollen Dietmar Glup und Heinrich Ereth mit der Gemeinde ausarbeiten. Fotos: Barth

Epfenbach. (cba) Wird in zwölf Jahren die Schule noch im Dorf sein, der Schwerlastverkehr vom Gewerbegebiet über eine neue Trasse direkt nach Waibstadt abgeleitet werden, das Rathaus energetisch saniert und barrierefrei sein und die Gastronomie zu neuer Blüte erwachen? Alles noch Zukunftsmusik, für die aber bei der Bürgerversammlung schon mal der Takt angeklungen ist.

Ideen für ein liebenswertes, zukunftsorientiertes Epfenbach wurden gesucht. "Vordergründiges Ziel sollte sein, die Einwohnerzahlen und damit die infrastrukturellen Einrichtungen Epfenbachs zu stärken", so Stadtplaner Dietmar Glup. Zum "Brainstorming" waren die Bürger aufgerufen. Glup und Heinrich Ereth von der Steg, Stadtentwicklung aus Heilbronn, wollen so ein Konzept für den gesamten Ort entwerfen und aus dem Ideenfundus mit der Gemeinde eine Grobanalyse für das zweite Sanierungsgebiet ableiten.

Die roten Karten an der Pinnwand überwogen: Darauf stand geschrieben, was die Einwohner für ausbaufähig halten: Internetanbindung, Zustand der Straßen, Fahrradwege, Rathaus und Gastronomie.

Der Wunsch nach Mischgebietsbauplätzen wurde laut. Baulücken innerorts zu nutzen, war die Parole. Glup unterstrich dies: "Die Identität des Dorfes lebt davon, dass vorhandene Bausubstanz genutzt wird". Die Gemeinde solle den Fokus auf die Innenentwicklung legen - auch wenn sie ein schwieriger Prozess sei - aber etwa junge Familien, die in Neubaugebieten heimisch werden wollen, auch ziehen lassen. Die Innerortsentwicklung forcieren wolle man und stattdessen auf einen dritten Abschnitt des Neubaugebietes Frohnberg verzichten, betonte auch Manfred Hafner. Friedbert Ziegler war der gleichen Ansicht: Kein neues Baugebiet, aber Baulücken ausschöpfen.

Ein energetisch saniertes Rathaus mit Bürgerbüro und Barrierefreiheit müsse Teil eines Entwicklungskonzeptes sein, betonte Glup. Auch die Aufwertung des Wohnumfeldes, damit die Verkehrsberuhigung, wurde großgeschrieben. "Wir wollen Attraktivität schaffen". "Ausgetretene Pfade verlassen und querdenken, auch wenn's verrückt scheint": Dazu forderte Glup auf. "Ziel ist es, Leitlinien für die nächsten Jahre festzulegen", so Ereth, der für das "Entwicklungskonzept 2025" auch um positives Feedback bat. Demnach gefällt den Bürgern Sportplatz, Hallenbad, Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze, Naherholungsgebiet und Kleingewerbe.

Auch unter der Rubrik Soziales war Löbliches: So wird der Zusammenhalt im Ort sehr geschätzt. Die Wunschliste war jedoch gut bestückt: Mehr Angebote für Senioren wünsche man sich, darunter Tagespflege, betreutes Wohnen oder ein Mehrgenerationenhaus. Denn die geänderten Wohn- und Lebensformen des demografischen Wandel müssten berücksichtigt werden.

Für die Jugendlichen bräuchte man Skaterbahn, Basketballfeld und die Bereitschaft der Vereine, neue Sportarten mit aufzunehmen. Auch mehr Spielplätze, ein Bürgerhaus und ein Kreisel am Kreuzweg standen auf der Ideenliste. Die Natur scheint den Epfenbachern wichtig zu sein: Die Krautgärten sollten als Frischluftschneise erhalten bleiben, außerdem der Schutz des landschaftlichen Umfelds. Zudem der Ausbau von Brunnen und "keine Windräder". Hafner sprach in diesem Zusammenhang den Plan an, versiegelte Flächen zurück zu bauen und mehr Grün im Ortskern anzulegen.

Info: In seiner Klausur am 12. Juli will sich der Gemeinderat mit dem Ideenstrauß beschäftigen, im Sommer sollen die Leitlinien erarbeitet, im September beschlossen werden.