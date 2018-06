Mittendrin in der Ortsmitte und im Sanierungsprogramm: Zwischen zwei Etappen der Dorfsanierung blickte die Gemeinde auf den abgeschlossenen Förderzeitraum zurück und nach vorn. Bürgermeister Joachim Bösenecker zeigt die Ortsmitte und steht mitten drin. Foto: Barth

Mittendrin in der Ortsmitte und im Sanierungsprogramm: Zwischen zwei Etappen der Dorfsanierung blickte die Gemeinde auf den abgeschlossenen Förderzeitraum zurück und nach vorn. Bürgermeister Joachim Bösenecker zeigt die Ortsmitte und steht mitten drin. Foto: Barth

Epfenbach. (cba) Die Fläche ist genauso groß, das Kapital, das hineingesteckt wird, jedoch weniger als die Hälfte: 700.000 Euro bewilligte das Land für die Sanierung der Ortsmitte im zweiten Abschnitt - für die Gemeinde bedeutet dies einen weiteren großen Schritt nach vorn.

Bürgermeister Joachim Bösenecker sprach gar von einer "Sensation", werden doch Antragsteller, die bereits großzügig gefördert worden sind, "üblicherweise für ein bis zwei Jahre vertröstet". Auch von einer "sagenhaften Eigendynamik in unserer Gemeinde", die wesentlich zum zweiten Fördermittelschub beigetragen habe, sprach der Verwaltungschef,

"Im erfolgreichen Schwung weiter unterstützen" wolle man die Gemeinde: So das Versprechen des Regierungspräsidiums, teilte Bösenecker den zahlreichen Gästen im Neubau der Liebenzeller Gemeinschaft mit.

Gerade eineinhalb Jahre liegt die Einweihung des modernisierten Rathausplatzes sowie des Geschäftshauses mit Bäcker- und Metzgerfiliale zurück, nun resümierte die Gemeinde "neun Jahre erfolgreiche Arbeit im Landessanierungsprogramm", so Bürgermeister Joachim Bösenecker: Die Gemeinde hatte zum Sanierungsfest, ganz zentral in der Ortsmitte, im - noch unfertigen - Gemeinschaftshaus der Liebenzeller geladen. Unfertig sei schließlich auch die Dorfsanierung, so Bösenecker: "Wir sind mitten drin."

Die besten Bemühungen von Verwaltung, Gemeinderat und fachkundigen Begleitern würden jedoch nicht reichen zum Erfolg, betonte Bösenecker. Die Dorfsanierung "muss von diversen Organisatoren mitgetragen werden".

Dass Sanierungsmaßnahmen viel mehr seien als die Gestaltung eines öffentlichen Platzes, nämlich unter einem ganzheitlichen Ansatz verstanden werden müssten, verdeutlichte Stadtplaner Dietmar Glup. Er sprach im Rückblick auf die abgeschlossene erste Etappe von "einem langen und mühsamen Weg".

Eine Neuidentität müsse für die Bevölkerung geschaffen werden. "Da ist Epfenbach auf einem guten Weg", so Dietmar Glup. "Aber die Gemeinde darf sich nicht auf dem Erreichten ausruhen." Eine gute Architektur könne nur umgesetzt werden, wenn die Bürger von den Ideen begeistern werden könnten.

Eine Dorfsanierung sei eine komplexe Sache, die "die ganze Bevölkerung aktiviert", meinte Tobias Löser von der Stadtentwicklung GmbH. "Sie war kompliziert und benötigte einen langen Atem, doch der Erfolg spricht für sich". Dies sei ein Ziel, das viele Gemeinden anstrebten, doch wenige erreichten.

Eineinhalb Millionen Euro wurden seit des Satzungsbeschlusses vom September 2005 im Sanierungsverfahren "Ortsmitte" für insgesamt 30 Maßnahmen ausgegeben: Davon sind 990.000 Euro Landesmittel, 660.000 Euro Gemeindeanteil. Zwei Mal im Förderzeitraum wurden die Landesmittel aufgestockt. Das Sanierungsgebiet Ortsmitte II ist 3,41 Hektar, also etwa vier Fußballfelder groß. Das Land übernimmt 60 Prozent (420.000 Euro) der Sanierungskosten, die Gemeinde muss 40 Prozent (280.000 Euro) tragen. Bis Ende 2022 müssen die Baumaßnahmen umgesetzt sein. Auch das Rathaus soll saniert werden.

Motiviert forderte Bürgermeister Bösenecker die Bevölkerung auf: "Wir sind Gemeinde, lasst uns zusammen weiter den Weg des Erfolges gehen". Musikalisch umrahmt wurde die Sanierungsfeier im Haus der Liebenzeller ("Mensch und Gott wolle man darin in Verbindung bringen, so Gemeindeprediger Harald Brixel) vom Gesangverein Liederkranz.