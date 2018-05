Epfenbach. (oh) Eine Menge Diskussionsstoff beinhaltete die Anfrage einer großen Mobilfunkfirma zur Installation einer Funkstation auf dem Turm der evangelischen Kirche bei der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchegemeinde. Das schnellere Internet über die LTE-Technik und bessere Handyverbindungen wurden dadurch versprochen. Der Kirchturm sei von der Höhe und der Zentralität her der beste Standort. Kosten würden auf die Kirchengemeinde nicht zukommen, sondern durch einen Mietvertrag kämen sogar monatliche Gebühren in die Kasse.

Eine vehemente Gegenstimme war aus dem Kreis der Gemeindeglieder zu vernehmen. Angeprangert wurde vor allem die Gesundheitsgefährdung. Man müsse nicht nur an das Geld denken, sondern auch an die Gesundheit der Bürger. Die Grenzwerte seien in Epfenbach katastrophal. Der Vertreter der Firma erklärte, dass vor einem Bau von der Bundesnetzagentur geprüft werde, ob die Grenzwerte in der Norm lägen und dass die Strahlensicherheit in vollem Umfang gegeben sei. Falls sich die Richtlinien ändern sollten bestehe auch jederzeit die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten.

Die abschließend durchgeführte Abstimmung, um ein Meinungsbild zu erhalten, brachte eine knappe Mehrheit gegen eine Installation. Allerdings gab es auch viele Enthaltungen, da Hintergrundinformationen fehlten. Jetzt liegt es am Kirchengemeinderat, eine Entscheidung zu treffen.

Im "Bericht aus dem Kirchengemeinderat" ging Joachim Ackermann auf drei Punkte näher ein. Er erwähnte zunächst den Kindergarten-Umbau. Die ehemaligen Jugendräume wurden zu Aufenthaltsräumen für die Erzieherinnen umgestaltet und die bisherigen Mitarbeiterräume dienen jetzt als Schlafgelegenheit für die Kinder. Auch den barrierefreien Zugang zur Kirche sprach er an. Hier seien die ursprünglich veranschlagten Baukosten von 150 000 Euro noch um 20 000 Euro überschritten worden. Das Ergebnis könne sich allerdings sehen lassen und 60 Prozent der Baukosten übernehme die Pflege Schönau. Die offizielle Einweihung ist am 23. Juni vorgesehen.

Nicht unerwähnt ließ er auch die schnelle Lösung der Nachfolge auf der Pfarrstelle durch Ulrike Walter, die seit September in Epfenbach tätig ist und sich gut eingelebt habe.

Die Hangelsberg-Fahrt vom 9. bis 12. Mai wurde kurz angeschnitten und das Programm bekannt gegeben. Mitfahren werden auch 37 Jugendliche des Jugendchores, welcher in der Dresdener Frauenkirche einen Kurzauftritt haben wird und in der Hangelsberger Kirche ein Konzert veranstaltet. Am 1. Dezember finden die Wahlen zum Kirchengemeinderat statt. Erstmals wird über einen Zeitraum von rund fünf Wochen die Möglichkeit bestehen, ausschließlich per Briefwahl seine Stimme abzugeben. Pfarrerin Walter animierte, zur Wahl zu gehen bzw. sich als Kandidat aufstellen zu lassen. Momentan ist noch unklar, wer von den bisherigen Kirchengemeinderäten zur Verfügung stehen wird. Am Ende wurde vorgeschlagen, eeventuell am Markttag eine Führung im Kirchturm anzubieten, um diesen in Augenschein nehmen zu können.