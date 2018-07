In der Frage, was aus dem alten Schulhaus werden soll, will die Gemeinde allmählich Nägel mit Köpfen machen. Der Kreis könnte das Gebäude gebrauchen. Foto: Keller

Von Günther Keller

Epfenbach. Wenn sich demnächst kein Käufer für die alte Schule findet, wird die Gemeinde das Gebäude dem Kreis für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen überlassen. Bürgermeister Joachim Bösenecker will noch einmal einen Anlauf mit dem letzten verbliebenen Interessenten für die Immobilie versuchen. Klappt es nicht mit dem Notartermin, könnten noch in diesem Jahr etwa 60 Asylbewerber in den Jugendstilbau von 1910 einziehen.

Seit zwei Jahren sucht das Rathaus zusammen mit einem Eberbacher Maklerbüro nach einem Abnehmer für das denkmalgeschützte Schulhaus, das zuletzt als Wohnheim der Arbeiterwohlfahrt diente. Die Eckdaten der Immobilie, für die ein Wertgutachten 372 000 Euro veranschlagte, sind imposant: Rund 800 Quadratmeter Wohnfläche, elf Zimmer, 40 Ar Grundstück. "Hier ist fast alles möglich", heißt es deshalb im Exposé des Maklers. Die pure Größe dürfte dann letztlich auch das größte Handicap bei der Käufersuche gewesen sein: Reihenweise sagten anfängliche Interessenten nacheinander ab. Derzeit hat man gerade noch eine potenzielle Käuferin auf der Liste. Bei ihr will man jetzt noch einmal konkret nachfragen, so berichtet Bürgermeister Bösenecker aus einer gestrigen rathausinternen Besprechung. Dem Verwaltungschef wäre eine Nutzung als Wohn- und Geschäftshaus allemal lieber als die Verwendung als Gemeinschaftsunterkunft. "Aber irgendwann muss halt mal eine Entscheidung fallen", sagte er. Die liegt letztlich beim Gemeinderat.

Der Rhein-Neckar-Kreis, der auch in diesem Monat voraussichtlich 800 Ankömmlinge aus den Krisengebieten dieser Welt unterzubringen hat, hat schon seit geraumer Zeit ein Auge auf das Schulhaus an Epfenbachs östlichem Ortsrand geworfen. Routinemäßig hatte das Landratsamt in den letzten Monaten reihum bei den Kommunen nach geeigneten Häusern für Gemeinschaftsunterkünfte nachgefragt, im Epfenbacher Fall auch wiederholt nachgebohrt. "Ja, wir haben Interesse", bestätigte Kreis-Sprecher Thomas Rohleder gegenüber der RNZ. Bürgermeister Bösenecker berichtet zudem von privaten Investoren, die das Schulhaus eventuell kaufen wollten, um es dann - bei einer geschätzten Monatsmiete von gut 3000 Euro - als Renditeobjekt zur Flüchtlingsunterbringung zu vermieten. "Das kam für uns aber nicht infrage", schildert Bösenecker. Wenn schon, dann wolle die Kommune die Kontrolle über das geschichtsträchtige Haus, in dem die Dorfjugend bis 1971 unterrichtet wurde, haben.

Grundsätzlich hat das Gebäude eine Sanierung für eine zeitgemäße Wohnungsnutzung nötig, ist allerdings in einem guten Allgemeinzustand. "Man könnte es innerhalb von Stunden bezugsfertig machen", glaubt Bösenecker. Stromversorgung und Zentralheizung seien funktionstüchtig, neben Toilettenanlagen gebe es auch ausreichend Duschen. Nur bei der Küche müsse wohl nachgerüstet werden, vermutet der Bürgermeister. Während die räumliche Infrastruktur zu stimmen scheint, könnte allenfalls das Umfeld problematischer sein: Das Schulhaus liegt mitten im ruhigen Wohnquartier. "Deshalb wird nicht jeder begeistert sein", weiß Bösenecker.

Falls der Kreis zum Zuge kommt, werde sich die Behörde das Gebäude zunächst genauer ansehen und sich über die Verwertung und Belegung Gedanken machen, schilderte Thomas Rohleder das weitere Prozedere. Auch gehöre eine weitgehende Information der Bürger zum Aufgabenkatalog. Bürgermeister Bösenecker hat hierfür bereits die Sport- und Kulturhalle ausgewählt.