Eine Grünzone mit älterem Baumbestand mitten im Baugebiet: Diese wollen die Anwohner erhalten wissen und wehren sich nun gegen das Vorhaben der Gemeinde, aus der Fläche des ehemaligen Spielplatzes in der 'Steige' drei Bauplätze zu gewinnen. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Epfenbach. Mehr als 30 Jahre leben viele der Familien im Wohngebiet "Kreisental/Innerer Frohnberg", die jetzt wegen des Vorhabens der Gemeinde, aus dem ehemaligen Spielplatz dort Bauland zu machen, auf die Barrikaden gehen. Drei Bauplätze sollen auf der Grünzone in der "Steige" entstehen, hat der Gemeinderat beschlossen. Die Anwohner wollen dies verhindern.

Zehn Familien, die direkt betroffen sind, sind verärgert, kritisieren das Vorgehen der Verwaltung. Sie bemängeln, nicht von den Plänen zur "Nutzungsänderung Spielplatz Steige" informiert worden zu sein und diese aus der Rhein-Neckar-Zeitung erfahren zu haben. "Das ist in einem Dorf wie Epfenbach kein guter Stil", meinen Anwohner der Blumenstraße, Steige, des Kreisentals und der angrenzenden Straßen in ihrer Petition an die Verwaltung. Nun haben sie sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen mit dem Ziel, die Bebauung des einstigen Spielplatzes, eine "Wohnraumverdichtung" und damit eine "Beschneidung der Wohnqualität" zu verhindern. Vielmehr wollen sie sich für den Erhalt der Natur oder die Wiederbelebung des Spielplatzes stark machen.

Drei Bauplätze für bis zu sechs Wohneinheiten sollen nach dem Vorhaben der Gemeinde auf dem Areal entstehen. Einen "Eingriff in die Privatsphäre" fürchtet etwa Gunter Tamaro, wenn auf dem erhöht liegenden Areal - jetzt noch Grünland mit älterem Baumbestand - eineinhalbgeschossige Häuser entstehen. "Wir haben unsere Ruhezonen alle zum einstigen Spielplatz hin ausgerichtet", argumentieren die Anwohner des Mitte der 70er Jahre erschlossenen Baugebietes. "Unsere Terrasse aber wird dann zur Dachrinne der neuen Häuser."

Zudem sei zu befürchten, dass entstehender Sichtschutz, noch mehr aber die neuen Gebäude den Ertrag der bestehenden Solaranlagen schmälern könnten.

Waldemar Bopp spricht von "Salamitaktik", wenn er an den schrittweisen Rückbau der maroden Spielgeräte, das Beseitigen der Ruhebänke und das Fällen einiger Bäume denkt. Das Argument der Gemeinde, für einen Spielplatz sei an dieser Stelle kein Bedarf, wollen die Anwohner nicht stehen lassen. Alternativen lägen zu weit weg, an einer viel befahrenen Straße oder böten keinen Schatten. Kinder, die spielen wollen, gebe es zudem genug, betonen die Mitglieder der Interessengemeinschaft - und seien es die Enkel.

Gunter Tamaros "Horrorszenario" ist eine "Gettobildung" auf den "briefmarkengroßen Grundstücken". Die besorgten Bürger fürchten, die Gemeinde könne vor allem "günstigen Wohnraum" schaffen wollen. "Das riecht doch nach sozialen Brennpunkten", so Reiner Arnold. Edeltraud Bopp wünscht mehr als nur Lippenbekenntnisse, wenn von "Bürgernähe" die Rede ist. "Dann muss man halt auch mit den Bürgern reden."

Aber nicht nur Widerstand wollen die Anwohner leisten, sondern auch Ideen sammeln für die Nutzung der Fläche. Von einer "Ruhezone" ist die Rede im Rund der aufgebrachten Bürger, die erhalten bleiben solle. "Wenn man ins Dorf zieht, will man die Natur genießen", so Jessica Bopp. Auch der "Nabu" soll eingeschaltet werden, denn auf dem Areal seien Fledermäuse, Spechte und Käuze heimisch geworden. Auch Bussarde und ein Milan seien gesichtet worden.

Waldemar Bopp denkt an eine "Begegnungsstätte für Alt und Jung", die er für die bessere Nutzungsmöglichkeit halte. Die Anwohner wollen nun aktiv werden, Umfrage sowie Unterschriftenaktion starten sowie Flyer in den Geschäften auslegen, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.