Sinsheim. (mw) Dieser Engpass wird noch eine Weile Bestand haben: Autofahrer, die in die Innenstadt oder aus ihr heraus über die Muth- und Dührener Straße Richtung Westen wollen, geraten jeden Abend in lange Staus.

Grund dafür sind die Arbeiten an den Brückenkappen der Elsenzbrücke in der Dührener Straße. Derzeit ist die Westseite der Brücke dran. Der marode Asphaltbelag des Fußwegs wird beseitigt und ersetzt. Dabei wird auch geprüft, ob die Stahlbetonkonstruktion der Brücke Schäden aufweist. Anschließend geht es auf die östliche Seite. Der Verkehr muss sich derzeit auf gelb markierten und verengten Fahrbahnen in Nord- wie Südrichtung um die Baustelle winden. Für die Finanzierung der Arbeiten zuständig ist das Land, konkret das Regierungspräsidium Karlsruhe mit dem Straßenbauamt in Heidelberg.

Wie dessen stellvertretender Amtsleiter, Dirk Hasenfuß, auf RNZ-Nachfrage erläutert, sei es üblich, dass vor einem Wechsel der Baulast (seit 1. Januar ist die Stadt Sinsheim Baulastträger) die Straßen des Landes in ordnungsgemäßen Zustand übergeben werden.

Gemeinsam mit der Stadt wurden alle Landesstraßen, die zum Jahreswechsel in Sinsheimer Baulast übergegangen sind, auf "Erhaltungsrückstände wie Sanierungsbedarf" überprüft. Alle Rückstände seien im letzten Jahr erledigt worden. Die Sanierung der maroden Brückekappen mit den Fußwegen auf beiden Seiten sei schon lange geplant gewesen, die Arbeiten ausgeschrieben und im Spätjahr 2013 vergeben worden.

Für die Reparatur dieser Brückenkappen sind jedoch ganztägige Temperaturen von mindestens plus fünf Grad Celsius und Trockenheit erforderlich. Deswegen wurden die Arbeiten erst bei milden Temperaturen vor zwei Wochen begonnen. Bis Mitte Mai soll die Reparatur abgeschlossen sein.