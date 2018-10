Helmstadt-Flinsbach. (bju) Nachdem Helmstadt und Bargen bereits seit 2011 von einer hohen DSL-Geschwindigkeit profitieren, sind die Internetbenutzer auch in Flinsbach ab November auf der schnellen Datenautobahn unterwegs und entschwinden dem digitalen Tal der Ahnungslosen. Bis zu 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) sind dann möglich, wobei in der Regel die üblichen 16 Mbit/s für die Privatnutzung ausreichend sind.

Bisher mussten sich die Flinsbacher mit einem Mbit/s durch das Internet klicken. "Teilweise erreichen einige Haushalte das nicht einmal", weiß Dietmar Bräumer von der Deutschen Telekom zu berichten. "Wir sind froh, dass wir dann DSL flächendeckend anbieten können", so Bürgermeister Wolfgang Jürriens. Die Kosten betragen für den kleinsten Teilort rund 47 000 Euro. "Die Gesamtkosten inklusive aller Maßnahmen dürften bei 200 000 Euro liegen". Jürriens betont, dass es keine Zuschüsse für den im Jahr 2010 begonnenen DSL-Ausbau gegeben habe. Mit der neuen Hauptamtsleiterin Melanie Lüpken und Ortsvorsteher Klaus Vierling informierte sich der Verwaltungschef von den Bauarbeiten. "Im Ortsmittelpunkt, wo viele Teilnehmeranschlussleitungen zusammenlaufen, wurde eine DSL-Vermittlungsstelle, ein so genannter DSLAM, installiert", erklärte Dieter bräumer den grauen Kasten, der noch ohne Inhalt sei. In Zeiten von Online-Fernsehen, hochauflösenden Videos und großen Mengen von Datenaustausch seien die Ansprüche enorm gewachsen, so Jürriens. Zwar gäbe es kein Patentrezept für den Breitbandausbau auf dem Land, aber als Kommune müsse man diesen Standortfaktor im Fokus haben. Das gelte sowohl für Privatleute, aber vor allem für die Unternehmen im Ort, denen man die bisherige "lange Leitung" kaum noch zumuten könne.