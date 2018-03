Von Wolfgang Kächele

Sinsheim. Es war klirrend kalt, es lag jede Menge Schnee und es war nachts um halb vier, als Rosalia, 21 Jahre alt, und Salvatore Coniglio, 18 Jahre, zum ersten Mal Sinsheimer Boden betraten. Genauer gesagt war es der Boden des Bahnhofs in Hoffenheim, das im Februar 1965 noch nicht zu Sinsheim gehörte. Die Geschwister waren mit dem Zug aus der malerischen Hafenstadt Cefalu an der Nordküste Siziliens gekommen, zwei Tage und zwei Nächte unterwegs gewesen und auf der Suche nach Arbeit in Richtung Deutschland aufgebrochen - ohne auch nur ein Wort deutsch zu sprechen.

"Das sind jetzt genau 50 Jahre her, solange leben wir schon in Sinsheim," rechnet Salvatore nach, und ein bisschen Stolz schwingt in seiner Stimme mit. In den 60er Jahren kamen viele Italiener, gerade auch aus Sizilien, nach Deutschland. Doch so wie er und seine Schwester haben nur wenige dem Kraichgau über eine so lange Zeit die Treue gehalten.

Bei sich hatten sie damals einen Koffer, der von einer Kordel zusammen gehalten wurde und noch heute existiert, sowie einen Zettel mit der Adresse von Verwandten, die schon 1957 nach Hoffenheim gekommen waren. "Wir wurden gut aufgenommen, auch von der einheimischen Bevölkerung", erinnert sich Salvatore. Ein paar junge Leute aus dem Ort haben ihn schon nach ein paar Tagen mitgenommen zum Kegeln. Und ihm ein Bier spendiert. "Der heutige Ortsvorsteher war auch dabei," so Coniglio immer noch dankbar.

Die beiden Geschwister waren damals "voll Hoffnung und mit vielen Träumen" (Salvatore) nach Deutschland gekommen. "Speziell mit dem Traum von Arbeit und Wohlstand." Salvatore hat sich auch gleich an die Erfüllung der Wünsche gemacht. Zuerst fand er Arbeit auf dem Bau, dann war er als Reifenmonteur tätig, arbeitete als Tankwart in der Raststätte auf der neuen Autobahn und machte sich schließlich als Gastronom und Boutiquebesitzer ("Sasch") selbstständig, seit 2009 ist er Rentner. Sizilianer sind Familienmenschen und so schritt auch Salvatore zur Tat. Mit seiner Frau Grudrun, die aus Stuttgart stammt, hat er zwei Söhne, Pino und Sebastian.

Doch Salvatore Coniglio ist nicht wegen seines beruflichen Lebenslaufs in Sinsheim bekannter als so mancher Einheimische. Er hat in den 50 Jahren vor allem menschliche Spuren hinterlassen. Seine Herzlichkeit, seine Freundlichkeit und sein offenes Wesen gegenüber Jedermann und (noch mehr) jeder Frau haben ihre Wirkung nicht verfehlt. "Ich fühle mich hier in Sinsheim schon immer sehr wohl, es hat mir immer gut gefallen," gibt er eine Liebeserklärung an seine zweite Heimat ab. Und weiter: "Ich bin sehr dankbar, hier leben zu dürfen." Er mag die Deutschen nach eigenem Bekunden sehr und ist vielleicht selbst ein bisschen deutsch geworden. Jedenfalls deuten seine Korrektheit und Zuverlässigkeit stark darauf hin.

Dabei hat er seine Heimat - die Coniglios stammen aus Isnello, einem 1500-Seelen-Ort in den Bergen 550 Meter hoch über Cefalu - nie vergessen. Alljährlich besucht er die Verwandtschaft und alte Freunde, sieht nach dem Rechten in seinem Elternhaus dort. "Auch die Kultur meiner Heimat, was Essen, Trinken und gute Gespräche angeht, werde ich stets lieben," so Salvatore. Dabei hat er es nicht immer leicht. "In Sizilien bin ich der Deutsche und hier in Sinsheim der Italiener". Doch das tut seinem sonnigen Gemüt keinen Abbruch. Man muss ihn da und dort halt nehmen, wie er ist. "Dann ist für mich überall dolce Vita."