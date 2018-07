Kirchardt. (rnz) Mit einem Vergleich endet das Verfahren um die Genehmigung einer Krypta der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde "Mor Gabriel" in der Industriestraße. Die Gemeinde Kirchardt und die Kirchengemeinde "Mor Gabriel" haben am Montag eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. In dieser ist geregelt, dass die Gemeinde Kirchardt die eingelegte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg (VGH) vom 30. November 2016 zurücknehmen wird. Außerdem wird die Veränderungssperre für dieses Grundstück aufgehoben. Damit wird das Urteil des VGH rechtskräftig und dem Bau der Krypta steht baurechtlich nichts mehr im Wege.

Im Gegenzug hat sich die Kirchengemeinde "Mor Gabriel" verpflichtet in der Krypta nur einheimische Priester zu beerdigen. Auf Ansprüche gegen die Einwirkungen der umliegenden Industriebetriebe zu verzichten, soweit die Immissionen der Betriebe sich innerhalb des im Bebauungsplan zulässigen bewegen. In der Krypta eine Lüftungsanlage sowie Schallschutzfenster einzubauen und diese bei religiös motivierten Veranstaltungen geschlossen zu halten.

Laut Pressemitteilung ist es der Gemeinde Kirchardt wichtig, dass durch die Krypta die benachbarten Gewerbebetriebe in ihrer Tätigkeit nicht eingeschränkt werden. Außerdem wurden durch die Regelung, dass nur einheimische Priester beerdigt werden dürfen, Bedenken zerstreut, dass sich die Krypta zu einer Wallfahrtsstätte entwickelt.

Mit Abschluss des Vergleichs zwischen den beiden Parteien wurde ein juristisches Verfahren beendet, das seit 2005 über insgesamt sieben gerichtliche Instanzen geführt wurde.

Zuletzt hatte der VGH mit Urteil vom 30. November 2016 die Baurechtsbehörde verpflichtet, die Genehmigung für die Krypta zu erteilen. Die Revision gegen dieses Urteil wurde nicht zugelassen. Vorausgegangen ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Mai 2016, in dem der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Vorrang vor der Planungshoheit der Gemeinde eingeräumt wurde. Das Verfahren wurde an den VGH zurückverwiesen. Der VGH sah sich in seinem Urteil vom 30.11.2016 an die gemachten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gebunden.

Nach Rechtskraft des baurechtlichen Verfahrens soll das Verfahren zur bestattungsrechtlichen Genehmigung der Krypta zügig zum Abschluss gebracht werden. Genehmigungsbehörde ist die Stadt Bad Rappenau. In diesem Verfahren ist eine Klage beim Verwaltungsgericht Stuttgart anhängig, das derzeit ruht. Die Gemeinde Kirchardt hat sich verpflichtet, im bestattungsrechtlichen Verfahren keine Vorbehalte geltend zu machen.