Sinsheim. (sg) Es werde die "Revolution des Vertretungsplans". Nie mehr erst vor der Tür zum Klassenzimmer erfahren, dass die erste Stunde ausfällt, sondern so rechtzeitig, dass man genüsslich länger im Bett bleiben kann. Eine App soll's möglich machen, entwickelt und vertrieben von "BBT Media". Hinter der Firma und der Idee stecken Schüler des Sinsheimer Wilhelmi-Gymnasiums, die für den Deutschen Gründerpreis in die Rolle von Unternehmensgründern geschlüpft waren. Von Januar bis Mai hatten sie Zeit, ihre Geschäftsidee zu entwickeln, die zwar fiktiv, aber grundsätzlich realisierbar sein sollte. Anhand von neun Aufgaben konzipierten die Jungunternehmer dazu passende Unternehmenskonzepte - inklusive Produktentwicklung, Businessplan, Vertriebs- und Marketingstrategie. Unterstützt wurden die Schüler dabei von den Lehrkräften Weißmann, Graf und Herr Gottselig sowie Unternehmenspaten aus der freien Wirtschaft. Und dass in den Gründern bereits unternehmerisches Potenzial steckt, bewies das Team von BBT Media (Marvin Braun, Silas Bohr, Eike Thon), das in Baden-Württemberg den fünften Platz und deutschlandweit den 16. Platz von knapp 1000 Teams belegte.

"Für junge Menschen ist ein solides Wirtschaftswissen auf dem Weg ins Berufsleben sehr wichtig", so Bernd Holzer, Abteilungsdirektor Marktmanagement der Sparkasse Kraichgau, die den Wettbewerb auf regionaler Ebene unterstützt. Der Gründerpreis ermögliche es den Jugendlichen, Erfahrungen rund um Wirtschaft, Unternehmensgründung, Kalkulation und Werbung zu sammeln. Ziele, die auch die Sparkasse Kraichgau mit ihrem Schulservice verfolge: jungen Menschen wirtschaftliche und finanzielle Zusammenhänge erklären und ihnen Einblicke in die reale Berufs- und Arbeitswelt geben. "Der Bezug zur Praxis wird bei dem Wettbewerb groß geschrieben", sagte die Schulbeauftragte der Sparkasse, Nicole Becker. "Deshalb wächst mit jeder Aufgabe, die die Schüler zu bewältigen haben, ihre berufliche Qualifikation." Und das haben die Jugendlichen auch selbst gemerkt. "Wir haben uns während der Zusammenarbeit nicht nur besser kennengelernt, sondern uns selbst auch weiterentwickelt", sagte Silas Bohr von "BBT Media" bei der Siegerehrung. "Der Wettbewerb hat uns für die Zukunft viel geholfen."