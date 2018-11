Von Brigitte Fritz-Kador

Die 1963 erbaute Heilbronner Jugendherberge in der Schirrmannstraße ist sanierungsbedürftig, schlecht ausgelastet, hat in den vergangenen Jahren oftmals rote Zahlen geschrieben und auch von ihrem Standort her passt sie nicht mehr in die Zeit. Das Jugendherbergswerk muss sich anstrengen um "dran zu bleiben" - und will das in Heilbronn ganz besonders tun: Mit einem Neubau einer Jugendherberge, in der City und einem besonderen Konzept.

Eigentlich stand Heilbronn auf der Prioritätenliste des Jugendherbergsverbandes ziemlich weit hinten, sagt Landesgeschäftsführer Karl Rosner, aber als er über den Aufbruch in Heilbronn durch Buga und Experimenta las ("Bisher ging einem Heilbronn immer irgendwie vorbei, man hat es verkannt") sei das die Initialzündung für ihn zum Umdenken gewesen, wie er sagt, und der Türöffner dafür, den Vorstand mit einem einstimmigen Votum davon zu überzeugen, in Heilbronn zu investieren.

Wegen der Sanierungsbedürftigkeit der bisherigen Herberge hatte es schon zum Jahresbeginn erste Kontakte mit der Stadt gegeben, jetzt sind sie konkret mit Liegenschaftsamt und Kulturdezernat, dort freut man sich über das Vorhaben.

Einen Stadtspaziergang hat Rosner schon hinter sich, er schwärmt von der spürbaren Dynamik und Entwicklung und wünscht sich den neuen Standort möglichst nahe am Bildungscampus, der Experimenta und am bahnhofsnahen Zugang zur Buga. Ein dort in Frage kommendes Grundstück gehört der Stadt. Der Jugendherbergsverband will etwa fünf bis sieben Millionen Euro investieren - die Sanierung hätte schon 3,5 Millionen Euro gekostet. Dabei kann er sich das große Grundstück mit vielen Bäumen an der Schirrmannstraße geradezu vergolden lassen. Seit die Pläne bekannt sind, melden sich ständig Investoren dafür - die Lage im Heilbronner Osten ist gut und teuer.

Rosner sagt, man wolle in Heilbronn auch architektonisch den höchste Ansprüchen gerecht werden wollen. Die Lage der neuen Jugendherberge werde auch für das Konzept mitbestimmend sein, denn heute gehe es bei Neubauten in solchen Investitionen auch um Profile.

Für Heilbronn schwebt ihm eine Art von "Kulturjugendherberge" vor mit den Schwerpunkten "Natur, Wasser Architektur und Technik", dazu Kooperationen mit der Hochschule und der Dualen Hochschule, unter anderem wegen deren Lehrangebote in Touristik, mit der Experimenta - nicht konkurrierend, sondern ergänzend. Was hier möglich sei, sei etwas Seltenes und eine einmalige Chance.

Die - auch kommerzielle - Konkurrenz ist groß, dass ein Jugend-Hostel oder ähnliches In Heilbronn an der Zeit wäre, ist klar. Eine neue Jugendherberge in Heilbronn soll 140 bis 150 Betten haben - "plus X", je nach den sich ergebenden Möglichkeiten. Die Zwei- oder Vierbettzimmer werden eigene Bäder und Toiletten haben, dazu sollen Konferenz - und Seminarräume kommen. Rosner ist sich sicher, dass sie überdurchschnittlich (etwa 40 Prozent) ausgelastet sein wird, Heilbronn eigne sich sehr gut dafür, spätestens zur Buga auch Gruppen herzuholen. Schon in der kommenden Woche gehen die Gespräche mit der Stadt weiter. Zwar sei der Prozess erst am Anfang sagt Rosner, aber über Jahre dürfe er nicht gehen.