Bad Rappenau. Rasch aufgeklärt haben die Beamten des Bad Rappenauer Polizeipostens zwei Einbrüche, die vom selben Täter begangen wurden. In der Nacht zum Dienstag brach der zunächst Unbekannter in eine Firma in der Guttenberger Straße sowie in die Gaststätte des Golfclubs in der Ehrenbergstraße ein. Der angerichtete Sachschaden in der Firma dürfte sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 25 000 Euro belaufen. Der enorme Schaden steht dabei in keinem Verhältnis zur vergleichsweise mickrigen Beute, die lediglich aus einigen Flaschen Alkohol und einem kleinen Werkzeug bestand. Nachdem die beiden Einbrüche bei der Polizei bekannt geworden waren, geriet aufgrund der Vorgehensweise rasch ein 32-Jähriger in den Fokus der ermittelnden Beamten. Bei einem anschließenden Besuch des Verdächtigen fand sich in dessen Wohnung auch sofort das benutzte Einbruchswerkzeug. Unter dem Druck der vorliegenden Beweise räumte der Mann ein, die beide Einbrüche begangen zu haben - nach entsprechendem Alkoholkonsum, wie er angab.