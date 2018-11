Komplett umgestaltet wird der Bereich Friedrichstraße/Eingang Freitagsgasse. Am Ufer der Elsenz soll ein viergeschossiges Wohnhaus mit Penthousewohnung emporwachsen. Foto: Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein weiteres Stück Alt-Sinsheim ist nicht mehr. Stattdessen soll es dort künftig "Wohnen am Elsenzbogen" heißen. Am Montag zeigte die komplette Umgestaltung der Häuserzeile zwischen Friedrichstraße/Eingang Freitagsgasse deutlich ihr Gesicht - Abbruchbagger waren am Werk.

Ist dieses beendet, könnte der bauliche Kontrast zwischen einst und künftig wohl kaum größer sein. Am Ort, wo die einst schmucken, gegen Ende jedoch heruntergewirtschafteten Bauern- und einfachen Bürgerhäuser standen, sollen im wuchtigen Bau einer Investorengruppe komfortable Stadtwohnungen entstehen: Die Pläne zeigen einen viergeschossigen Kubus mit Penthouse, seniorengerecht und mit reichlich Stellplätzen für die Autos. Die vier Häuser, die seit Projektbeginn abgerissen werden - darunter das bekannte Zieglersche Haus und die Alt-Sinsheimer Gärtnerei Kaufmann - hat die Stadt vor längerer Zeit gekauft, nachdem auch mancher Vorbesitzer eher wenig aufs Geschichtliche gab. Damals war eine Zeit, als das Rathaus aus Gründen des Sparens eigentlich keine alten Bauten mehr erwerben wollte. Bürgermeister Achim Keßler sprach bei besagter Ecke jedoch von einem "städtebaulich exponierten Bereich." Etwa vor zwei Jahren hat der Gemeinderat dann der das Stadtbild nachhaltig prägenden Rundumerneuerung den Weg geebnet.

Unumstritten war das nicht: Freunde der Stadtgeschichte, darunter der erst kürzlich verstorbene Stadthistoriker Wilhelm Bauer, betrachteten das Projekt durchaus mit einiger Skepsis, handelt es sich bei besagter Häuserzeile doch um einige der letzten verbliebenen Altbauten der östlichen Innenstadt - entstanden vor etwa 150 bis 180 Jahren. Einige Teile, die man dennoch für schützenswert hielt, darunter ein historischer Türbogen, wanderten ins Stadtmuseum.

Ein nicht ganz einfaches Unterfangen ist das "Wohnen am Elsenzbogen" auch aus Gründen der besonders dichten Lage am Wasser. Zeitlich muss das Vorhaben mit den erst kürzlich neu überplanten Hochwasserschutz- und Umgestaltungsmaßnahmen am Hausgewässer ineinandergreifen. Die Gewässermaßnahmen müssen vor dem Baustart weitgehend abgeschlossen sein.