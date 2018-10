Eppingen. (db) Drei Investoren gingen ins Rennen, um dem Gemeinderat am Dienstagabend ihre Planungen für ein Einkaufszentrum auf dem ehemaligen Süßmostareal abschließend zu präsentieren. Am Ende fiel, trotz eines Gegenantrags, die Entscheidung zur städtebaulichen Entwicklung der Altstadt: Bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde der Activ-Gruppe aus Schemmerhofen (Allgäu) als Investor der Zuschlag für den Bau eines Einkaufszentrums erteilt.

Sehr unterschiedlich gestalteten sich die Planungsvorschläge und Aussagen der drei angetreten Projektierer. Während Hans-Jürgen Birk, Geschäftsführer der Activ-Gruppe, keine Möglichkeit sah, alte Bausubstanz unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu erhalten, legten die Mitbewerber jeweils andere Modelle vor. Die Planung der Firmengruppe Krause aus Gondelsheim sah in einer Variante den Erhalt des historischen Ratskellers vor. Dessen Ostseite sollte geöffnet und verglast werden. Mit 8 200 Quadratmeter Fläche beinhaltete dieses Konzept mit versetzten Geschossen und einem Zwischenbau mit Tiefgarage den voluminösesten Umfang. Die Räume für drei große Ladengeschäfte waren verschwenkt angeordnet, was dem Rat nicht gefiel.

Eine völlig andere Strategie verfolgte der Mitbewerber Paulus Wohnbau aus Pleidelsheim. Ihm stand der Ratskeller im Weg, doch wollte dieser Investor die bestehende Bausubstanz der Mosterei und den großen Kamin als ortsbildprägendes Markenzeichen der Stadt erhalten. Der Gebäudebestand sollte nach Süden in Richtung Rathaus mit einer Eingangshalle verlängert werden. Ein dreigeschossiger Ausbau sah Wohnungen im Obergeschoss vor. Die Nutzungsflächen waren hier mit 3 500 Quadratmetern am geringsten. Der jetzt verwirklichte Plan der Activ-Gruppe sieht 4 700 Quadratmeter Nutzfläche vor, davon 2 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Kaufhaus erstreckt sich über zwei Ebenen und ist für zwei bis drei größere Läden gedacht. Gespräche laufen mit der Drogeriekette Müller, Sportartikelanbietern und Bekleidungsgeschäften als Mieter. Im Dachgeschoss sind Dienstleistungsflächen, Büros oder auch Wohnungen vorgesehen. Außerdem sieht die Planung ein Parkdeck für Mitarbeiter vor. Alternativ könnte die Erweiterung der Tiefgarage mit 80 Stellplätzen eine Option sein. Die Traufhöhe des Gebäudes verläuft auf dem Niveau des geplanten städtischen Parkhauses und des Rathauses. Entlang der Wilhelmstraße ist eine Baumreihe geplant, die das Parkhaus mit einschließen soll. Auf der Fläche des Ratskellers wird als Eckpunkt des neuen Objektes ein großzügiger, zurückversetzter Eingangsbereich mit Überdachung entstehen. Am Fußweg zwischen der Wilhelmstraße und der Ludwig-Zorn-Straße sieht der Entwurf einen Fahrradabstellplatz vor.

In der Beratungsrunde des Gemeinderates stellte Ratsmitglied Hartmut Kächele das oberste Ziel klar heraus. Dieses sieht vor zwei bis drei große namhafte Ladengeschäfte als "Magnete" nach Eppingen zu bekommen. Das Warenangebot soll eine Ergänzung zu den vorhandenen kleinen Geschäften in der Innenstadt sein, aber keine Konkurrenz. Heute fahren viele Eppinger nach Sinsheim oder nach Heilbronn.

Als auch die Verwaltung für die Planungsvariante der Activ-Gruppe plädierte, stellte Ratsmitglied Peter Wieser den Gegenantrag, den Beschluss um vier Wochen zu verschieben. Damit wollte er einer genaueren Prüfung des Planungsvorschlages der Paulus Wohnbau mit der Variante zur Erhaltung des Palmbräu-Kamins Chancen einräumen. OB Klaus Holaschke machte hingegen deutlich, dass die Bürger erwarten, dass jetzt etwas passiert. "Das Konzept muss jetzt in die Realisierung gehen", betonte der Rathauschef und er fügte wehmütig hinzu: "Es schmerzt, wenn ein Ratskeller fällt, es schmerzt, wenn ein Kamin fällt". Für den Gegenantrag von Peter Wieser sprachen sich in offener Abstimmung fünf Ratsmitglieder aus. Mit klarer Mehrheit der Ratsrunde für die Activ-Gruppe aus Schemmerhofen als Investor, kann der Neubau eines Einkaufszentrums auf dem Süßmosterei-Areal nun in die Realisierungsphase gehen.